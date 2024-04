Milan, due big ai box: si fermano Maignan e Loftus-Cheek

MILAN

Esami per i due giocatori che hanno evidenziato lesioni di basso grado: out con Genoa e Cagliari

© Getty Images Nella giornata odierna Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek sono stati sottoposti a risonanza magnetica. Gli esami strumentali hanno evidenziato quanto segue: Maignan ha rimediato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro, mentre per Loftus-Cheek si tratta di una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Entrambi i giocatori verranno rivalutati la settimana prossima secondo evoluzione clinica. Sicura, dunque, la loro assenza per i match contro Genoa e Cagliari.

Vedi anche Milan Kjaer saluta il Milan a giugno: "Un addio naturale, ha coronato il suo sogno" Maignan si era fatto male nel riscaldamento prima del match contro la Juventus, mentre Loftus-Cheek ha giocato 82 minuti sabato sera contro i bianconeri. Per il Milan si tratta degli ennesimi infortuni muscolari di una stagione davvero travagliata sotto questo punto di vista. Sia il portiere francese che il centrocampista inglese dovrebbero riuscire a rientrare prima della fine della stagione, ma non verrà preso alcun rischio. In primo luogo perché il Milan non ha praticamente nulla per cui giocare se non difendere il secondo posto; poi c'è anche un Europeo alle porte e sarebbe sciocco affrettare i rientri.

Al posto di Maignan, come a Torino, verrà confermato Sportiello, mentre il ko di Loftus-Cheek potrebbe regalare una maglia da titolare a Chukwueze, il più in forma in questo finale di stagione.