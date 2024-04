Inter, una festa mai vista con un nuovo numero in testa: Marotta pensa già al... 21

© Getty Images

Difficile quantificare: 300mila? Mezzo milione? Di più ancora? Di certo tantissimi, molti di più di quelli previsti dalle stesse forze dell'ordine. Milano invasa dai tifosi dell'Inter per la festa per celebrare il ventesimo scudetto. Un lungo, lunghissimo serpentone nerazzurro, da San Siro a piazza Duomo, dal pomeriggio sino a tarda notte, come mai si era visto. Un calore, un affetto, un tripudio che hanno colpito anche dirigenti di lunga data come Beppe Marotta, uno che di festeggiamenti ne aveva già visti e vissuti, mai così però. E se tutto questo è stato possibile è di certo anche merito suo: “Non avevo mai vissuto una manifestazione del genere come intensità e presenza di tifosi. In testa ho già il numero 21, quello del prossimo Scudetto dell’Inter" ha raccontato l'amministratore delegato dell'Inter a SportMediaset. "E poi tanti altri obiettivi per la prossima stagione: la Champions, la Coppa Italia. E soprattutto lo straordinario evento del Mondiale per Club. Di obiettivi ce ne sono tanti, io sono sempre invogliato però a mettere il campionato al primo posto. Perché vincere in Italia è sempre molto difficile”.