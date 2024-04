Volley: Perugia campione d’Italia! Monza battuto 3-1 in gara-4

VOLLEY

La Sir Safety supera la Vero Volley in rimonta ed ottiene il secondo titolo della sua storia nella competizione

© sito perugia La Sir Safety Perugia è campione della Superlega di volley maschile per la stagione 2023/24. Gli umbri regolano in quattro set la favola Vero Volley Monza in gara-4 e chiudono la serie della finale scudetto sul 3-1, certificando il secondo titolo della propria storia nella competizione dopo quello del 2017/18 (vinto contro la Lube). La bellissima sfida dell’Opiquad Arena termina con il punteggio di 25-19, 23-25, 25-27, 20-25. Show di Leon.

La formazione umbra vuole evitare gara-5 ed ottenere il titolo alla prima occasione disponibile, mentre i padroni di casa della Vero Volley vogliono continuare nel loro percorso formidabile ed inseguire il sogno. Il primo parziale si contraddistingue per un grande equilibrio fino al’11-11, dopodiché Galassi ed un grande Maar orientano il periodo in favore dei brianzoli fino al 25-19 del vantaggio. Il secondo set si apre con la reazione umbra, ma Monza risponde prontamente e riesce ad aprire un gap di cinque punti di vantaggio già a metà della frazione di gioco, trascinata da Loeppky e nuovamente il canadese. Perugia non ci sta e rimonta fino al 17-18 grazie ad uno strepitoso León e Giannelli, ingaggiando un entusiasmante punto a punto con i padroni di casa che si risolve sul 23-25 del pareggio umbro. Cambia così l'inerzia di gara-4, che per larghi tratti del terzo periodo viene dominata da Perugia, capace di andare sul +4 già nella prima parte del parziale. Plotnytskyi e Giannelli firmano un ulteriore allungo nella parte finale della frazione, ma la Vero Volley trova le energie mentali per mettere in campo una grande rimonta e portarsi sul 24-24, annullando cinque set point agli avversari prima di cedere 25-27. I campioni del mondo sono ad un parziale di distanza dal loro secondo titolo nella competizione e ripartono forte, difendendo strenuamente un gap di tre punti dai padroni di casa, nonostante un Galassi molto efficace in zona offensiva. Due errori consecutivi di Monza ed un vincente di Semeniuk permettono agli ospiti di scappare sul 10-16 ed ipotecare l'esito della finale scudetto, ma i rivali non mollano e si riportano immediatamente sul -1. Nel momento decisivo ci pensa Leon a chiudere praticamente da solo la sfida scudetto, regalando cinque match point ai suoi. Il 20-25 consegna il poker di trofei stagionali a Perugia, il secondo titolo nazionale della sua storia.