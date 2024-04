Serie B: il Parma a un passo dalla Serie A, il Lecco retrocede in C

35.a giornata

Poker della squadra di Pecchia sul Lecco, promozione diretta sempre più vicina: 1-0 per Bisoli contro il Sudtirol

© italyphotopress Nella 35a giornata di Serie B vince ancora il Parma, che travolge 4-0 il Lecco nella sfida testacoda della classifica e condanna i lombardi alla retrocessione. I ducali chiudono la pratica di fatto in mezzora, grazie alla doppietta di Bernabé (15’ e 31’), a Mihaila (22’) e a Camara (88’). Bene il Modena di Bisoli, che piega 1-0 il Sudtirol con la rete dell’ex Zaro. Qualche rimpianto per il Brescia, che non va oltre lo 0-0 con lo Spezia, colpo dell’Ascoli con l’1-0 in casa della Ternana.

PARMA-LECCO 4-0

Tutto facile per il Parma, che al Tardini piega 4-0 il fanalino di coda Lecco. Avvio perfetto dei ducali, che nella prima metà della prima frazione di gioco sono già avanti di due gol: al quarto d’ora a stappare la partita è Bernabé, che approfitta dell’errore in uscita dei lombardi e sfrutta al meglio l’assist di Bonny, per incrociare con il mancino per l’1-0. Sette minuti più tardi è il turno di Mihaila, che dopo un’azione prolungata calcia forte con il destro su cui Melgrati non può nulla. Alla mezzora la partita è di fatto definitivamente in archivio: Hernani mette un cross basso in mezzo dalla destra, con il pallone a rimorchio su cui arriva ancora Bernabé, che apre il piattone e al 31’ cala il tris. Al termine dei primi quarantacinque minuti i padroni di casa sono ampiamente avanti, sul 3-0. Il secondo tempo regala poche emozioni significative. Estevez cerca più volte il poker dalla distanza, con gli uomini di Malgrati che cercano con orgoglio di segnare il gol della bandiera. Nel finale c’è spazio anche per il diagonale preciso di Camara, che vale il 4-0 finale in favore dei gialloblù. Vince il Parma e sale a 73 punti in classifica, a un passo dalla matematica promozione. Ultimo a 26 punti il Lecco, che saluta la Serie B a tre giornate dalla fine.

Vedi anche Serie B Incredibile a Parma: la ripresa comincia senza il portiere del Lecco MODENA-SUDTIROL 1-0

Torna alla vittoria dopo 3 mesi il Modena, che si impone per 1-0 contro il Sudtirol. Gli uomini di Bisoli provano a partire subito forte, ma con il passare dei minuti gli altoatesini spostano l’inerzia del match dalla loro parte. Al 13’ Casiraghi ci prova con il destro, ma la sua conclusione non porta al vantaggio ospite. Verso la fine della prima frazione di gioco i Canarini tornano a spingere, provando a colpire anche su palla inattiva, ma al duplice fischio l’incontro è ancora a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i gialloblù riprendono da dove avevano interrotto, e al 65’, pochi minuti dopo l’ora di gioco, arrivano a colpire: corner perfetto per l’incornata dell’ex Zaro, che sigla il pesante gol dell’1-0. La squadra di Bolzano prova a reagire, e cerca il pari con insistenza fino in fondo, ma non riesce a strappare il punto. Vince il Modena 1-0 e torna al successo dopo 3 mesi esatti, il primo dell’era Bisoli (proprio contro la sua ex squadra). I Canarini agganciano in classifica proprio il Sudtirol, a quota 43 punti e a 2 lunghezze dalla zona playoff.

BRESCIA-SPEZIA 0-0

Pareggio a reti bianche tra Brescia e Spezia, al Rigamonti finisce 0-0. I bianconeri gestiscono ampiamente il possesso del pallone nel corso dei primi quarantacinque minuti, ma faticano a occupare l’area avversaria e a creare occasioni. I liguri ci provano solamente da fuori, prima con Esposito e poi con Elia. I padroni di casa cercano di sfruttare ripartenze e palle inattive, andando anche vicini al gol al 25’ con Dickmann. A pochi istanti dall’intervallo la gara si accende a livello di nervosismo, ma il tabellino al rientro negli spogliatoi rimane fermo sullo 0-0. In avvio di secondo tempo i ritmi non salgono, con la partita che sembra potersi spegnere blandamente sul pari. Nel quarto d’ora finale parte il forcing della squadra di Maran, che sfiora due volte il vantaggio: prima con il destro a girare di Bianchi, poi con la traversa colpita da Bisoli su corner. In pieno recupero anche gli ospiti colpiscono una traversa, con Kouda, ma l’incontro tramonta in parità. Con questo punto il Brescia sale a quota 47, al settimo posto e ancora in zona play-off. Sono invece 37 i punti dello Spezia, in zona play-out con Ternana e Ascoli.

TERNANA-ASCOLI 0-1

Colpaccio salvezza dell’Ascoli, corsaro a Terni nell’1-0 contro la Ternana. Incontro incredibilmente teso, nervoso e fisico da tanti punti di vista, con il ritmo che è piuttosto spezzettato. I padroni di casa si affidano a Gaston Pereiro per inventare, ma le occasioni di Casasola e Boloca arrivano su colpo di testa sugli sviluppi di corner. Gli uomini di Carrera sembrano soffrire l’intensità avversaria, ma non disdegnano qualche ripartenza pericolosa. L’equilibrio regna sovrano al termine del primo tempo, con il tabellino bloccato sulla parità senza reti. In apertura dei successivi quarantacinque minuti i rossoverdi aumentano l’aggressività e l’intensità della pressione, ma al 70’ falliscono clamorosamente l’occasionissima per passare in vantaggio: Casasola riceve a due passi dal portiere avversario dentro l’area piccola, ma il suo mancino si stampa sul palo. Quando tutto lascia pensare a un pareggio, ecco che arriva il colpo di scena: al 90’ Botteghin insacca alle spalle di Vitali, con un gol da tre punti pesantissimo per i marchigiani. Vince l’Ascoli 1-0 e aggancia Ternana e Spezia a 37 punti, uscendo dalla zona retrocessione e tornando in corsa anche per la salvezza diretta.

Vedi anche Serie B Serie B: il Venezia ribalta la Cremonese ed è secondo, il Pisa riprende il Catanzaro