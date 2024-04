La Lega Serie A dice no alla Roma: anticipi e posticipi della 36esima giornata  

© Getty Images

Saranno i Campioni d'Italia dell'Inter ad aprire la 36esima giornata di Serie A in casa del Frosinone. La Lega ha comunicato date e orari del terz'ultimo turno non accogliendo la richiesta della Roma: il match dei giallorossi sul campo dell'Atalanta andrà in scena domenica sera (ore 20,45) e non lunedì come speravano nella Capitale. La finale di Coppa Italia quindi, resta confermata per il 15 maggio all'Olimpico. Tornando al calendario, spazio per Napoli-Bologna e Milan-Bologna sabato 11 maggio, mentre Juve-Salernitana si svolgerà il giorno successivo alle ore 18,00. Chiude il programma, di lunedì, il match tra Fiorentina e Monza al Franchi.