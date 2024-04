Inter, Lautaro: "Il 22 aprile giorno indimenticabile che ci siamo guadagnati con tanto lavoro"

INTER

Il capitano nerazzurro: "Da quando sono arrivato a Milano ho trovato gente che mi ha voluto bene"

© Getty Images "Il 22 aprile 2024 è un giorno indimenticabile che ci siamo guadagnati con tanto lavoro grazie a un gruppo incredibile e tifosi magnifici". Le lacrime di Lautaro Martinez dopo la vittoria nel derby e la matematica conquista dello scudetto della seconda stella sono un'immagine che i tifosi dell'Inter non dimenticheranno. Capitano, capocannoniere del campionato, trascinatore della squadra con i suoi gol e simbolo della squadra che ha dominato in campionato. "Da quando sono arrivato a Milano ho trovato gente che mi ha voluto bene e che mi ha aiutato e tifosi che ci hanno sostenuto in ogni luogo con la stessa forza", ha detto nell'intervista per il Matchday Programme di Inter-Torino.

"Fin da bambino ho affrontato ogni sfida con l’obiettivo di crescere - ha detto ancora - Sono andato via di casa a 15/16 anni inseguendo un sogno e passo dopo passo ho raggiunto tanti traguardi che avevo sempre desiderato. Ogni tappa e ogni inizio è stato prezioso: il primo gol al Racing, il primo in Nazionale, il primo all’Inter...".