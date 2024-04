Atletica, nuove accuse per Gjert Ingebrigtsen: avrebbe compiuto abusi su uno dei figli

ATLETICA

Il tecnico norvegese è indagato dalla polizia per aver compiuto percosse, maltrattamenti e minacce dopo le accuse lanciate dal campione olimpico Jakob e dai fratelli Henrik e Filip

© Lise Åserud / NTB Nuove accuse cadono su Gjert Ingebrigtsen, padre ed ex allenatore del campione olimpico dei 1500 metri Jakob, costretto a far i conti con la giustizia norvegese dopo la denuncia per abusi fisici e mentali sui figli. Il fuoriclasse scandinavo insieme ai fratelli Henrik e Filip aveva rivelato di aver subito "ripetute violenze fisiche e minacce come parte integrante dell'educazione" tanto da spingere la polizia ad aprire un fascicolo su di lui.

Dalle indagini si è passati però all'accusa formale riguardanti gli abusi compiuti verso un altro figlio che ha spiegato come percosse, maltrattamenti e minacce fossero all'ordine del giorno in casa Ingebrigtsen. Diventato allenatore di Narve Gilje Nordas dopo la separazione dai figli e il conseguente scioglimento del "Team Ingebrigtsen" (titolo anche di una docu-serie andata in onda in Norvegia), Gjert non ha potuto partecipare agli ultimi Mondiali a causa del diniego avanzato dalla Federazione e ciò gli impedirà di esser presente anche alle Olimpiadi Estive in programma a Parigi.