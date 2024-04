Moto3 Jerez: Alonso dà via libera a Veijer e Munoz, Holgado allunga nel Mondiale

© Getty Images

Colin Veijer si aggiudica a Jerez de la Frontera il Gran Premio di Spagna della Moto3. Il pilota olandese del team Intact GP la spunta con la sua Husqvarna in volata su David Munoz (KTM BOE Motorsports). A dare la svolta decisiva alla gara che ha aperto il programma della giornata è stata la caduta di David Alonso all'ultima curva del primo giro. Autore della pole position, il pilota spagnolo del Team Aspar ha prontamente rialzato la sua moto e si prodotto in una rimonta che lo ha portato fino all'undicesima casella della classifica finale, perdendo però terreno dal vertice della classifica generale: il suo ritardo dalla vetta è infatti passato da due a sei punti nei confronti del leader Daniel Holgado (GasGasTech3) che chiude settimo e non approfitta più di tanto della disavventura iniziale ma massimizza un fine settimana per lui piuttosto complicato. Terzo gradino del podio per Ivan Ortolà (KTM MT Helmets-MSI) che perde contatto dal duo di testa solo al penultimo giro.