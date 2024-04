East Cost Relays, Marcell Jacobs sfiora il successo nei 100 vinti da Trayvon Bromwell

ATLETICA LEGGERA

Il 29enne di Desenzano sul Garda ha chiuso la prova in 10"11 ottenendo il medesimo crono dell'americano, bronzo lo scorso anno ai Mondiali

© instagram Tutti lo aspettavano e Marcell Jacobs non li ha traditi. Dopo i duri mesi di allenamento alla corte di Rana Reider e quei 270 giorni lontano dalle gare, il campione olimpico dei 100 metri è tornato in pista a Jacksonville aggiudicandosi la prova dell'East Cost Relays. Il 29enne di Desenzano sul Garda ha combattuto spalla a spalla con l'americano Trayvon Bromwell chiudendo al secondo posto in 10"11, un tempo che non gli consentirà di andar direttamente a Parigi, ma che comunque crea fiducia soprattutto visto il parterre al via.

Considerato il parterre presente all'East Cost Relays il 29enne di Desenzano sul Garda non ha sfigurato giocandosi il successo sin sul photofinih con il bronzo mondiale, detentore di un primato da 9"76 e autore dello stesso tempo dell'azzurro con un vento leggermente favorevole.

Il video del debutto stagionale di Marcell Jacobs a Jacksonville, secondo posto nei 100 metri in 10.11 (+0.9)#atleticaitaliana pic.twitter.com/3icDzVKCVW — Atletica Italiana (@atleticaitalia) April 27, 2024

Più lontani invece il temibile cinese Xie Zhenye, giunto in 10"14 nonostante la corsia numero 1, e il giapponese Hakim Sani Brown che ha stampato il crono di un centesimo più lento dopo aver sfiorato il sub-10 nel corso della stagione. Fuori dal podio il campione olimpico dei 200 metri André De Grasse, quinto in 10"16, mentre ha chiuso il gruppo il francese Christophe Lemaitre in 10"83.

JACOBS: "SONO MOLTO CONTENTO"

"Sono molto contento di essere tornato a gareggiare - le parole di Jacobs dagli Stati Uniti - e soprattutto senza problemi. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni. Siamo stati un po' tutti sorpresi perché è stato invertito il rettilineo e si è perso un po' di tempo. Il warm up è stato più lungo rispetto al solito. La partenza è stata un po' 'ni'' però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui possiamo lavorare. Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un po' più forte. Ma ora testa al raduno di Miami e alla gara delle Bahamas per qualificare la staffetta alle Olimpiadi. Si continua così".