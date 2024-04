Inter, Ausilio e il mercato: "Non dobbiamo fare danni, ora un momento di riflessione"

INTER

Il ds nerazzurro alla festa scudetto: "Abbiamo inserito due giocatori funzionali, non escludo la conferma di Audero"

© Getty Images In casa Inter è il giorno della grande festa per la vittoria della seconda stella. Tra i tanti protagonisti del trionfo, anche il ds Piero Ausilio. "Non ho mai visto una cosa del genere in tanti anni all'Inter, è pazzesco" ha commentato da Piazza Duomo. Poi il punto sul mercato: "Io penso che questa squadra abbia ampiamente dimostrato un valore non solo sul campo ma anche morale e di senso di appartenenza. Non vorremmo fare danni, quando qualcosa funziona bisogna stare attenti a non cambiare troppo le cose. Abbiamo iniziato tre anni fa un bellissimo progetto con Simone Inzaghi vincendo tanto, facendo due finali europee e vincendo uno Scudetto bellissimo, restando protagonisti in campionato e Champions - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Oggi i dirigenti non devono fare danni e non devono toccare un meccanismo che funziona benissimo. Abbiamo inserito due giocatori funzionali che alzeranno il livello della squadra, ora va preso un momento di riflessione e fare considerazioni giuste, che significa non comprare tanto per comprare. La cessione? E chi cedi di questa squadra? Ora è tempo di festeggiare questo Scudetto, però da direttore sportivo non cambierei nulla e l'idea è quella di non cambiare troppo questa squadra".

Per la porta si fa il nome di Bento come vice-Sommer. "Abbiamo Sommer e Audero per il quale c'è un'opzione, faremo valutazioni tra qualche giorno - ha aggiunto Ausilio -. Non escludo l'opportunità di tenere Audero, ha fatto benissimo ed è un grande professionista. Sarà valutato lui come altre opportunità in giro per l'Europa e il Sud America".

Frattesi e i nuovi arrivati. "Le decisioni le prendiamo in condivisione con la società, abbiamo comprato 12 giocatori e non è facile. Frattesi è stato straordinario, non ha avuto un minutaggio eccessivo ma ha mostrato qualità così come Bisseck, Carlos Augusto e altri che abbiamo inserito. Pian piano tutti hanno mostrato di avere le caratteristiche che ci servivano, l'anno prossimo mi auguro saranno sempre più protagonisti".

