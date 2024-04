Lotta salvezza, Sassuolo in bilico e cinque squadre in tre punti

LA SITUAZIONE

Diversi scontri diretti ancora da giocare nelle ultime quattro gare di Serie A e punti pesanti in palio

© Getty Images Con la sconfitta del Cagliari a Marassi si è chiusa la 34.ma giornata di Serie A e a quattro turni dalla fine del campionato la lotta per la salvezza è più viva che mai. Classifica alla mano, escludendo il Lecce a 36 punti, sono sei le squadre che si daranno battaglia fino alla fine per evitare la retrocessione insieme alla Salernitana. Al momento, con diversi scontri diretti ancora da disputare e punti pesanti in palio, è il Sassuolo il più staccato del gruppo, ma i neroverdi non sono ancora spacciati aritmeticamente a quota 26 punti. Tutte vicinissime invece le alte cinque squadre, racchiuse in soli tre punti: Udinese (29), Empoli (31), Frosinone (31), Verona (31) e Cagliari (32).

Squadre 35^ Giornata 36^ Giornata 37^ Giornata 38^ Giornata CAGLIARI 32 Lecce Milan * Sassuolo * Fiorentina VERONA 31 Fiorentina Torino Salernitana * Inter FROSINONE 31 Empoli* Inter Monza * Udinese EMPOLI 31 Frosinone Lazio * Udinese * Roma UDINESE 29 Napoli Lecce * Empoli Frosinone * SASSUOLO 26 Inter Genoa * Cagliari Lazio *

* (In trasferta)



IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARITA'

In caso di arrivo a pari punti, tranne il quartultimo posto che si assegna con uno spareggio, il regolamento terrà conto della classifica avulsa. Nel dettaglio, verranno presi in considerazione:

- Punti realizzati negli scontri diretti fra le squadre arrivate a pari punti

- Differenza reti negli scontri diretti

- Differenza reti generale

- Gol segnati

- Sorteggio

Ma vediamo nel dettaglio il calendario e la situazione negli scontri diretti delle sei squadre coinvolte nella lotta per rimanere in Serie A.



CAGLIARI (32 PUNTI)

Cagliari-Lecce (35^ giornata)

Milan-Cagliari (36^ giornata)

Sassuolo-Cagliari (37^ giornata)

Cagliari-Fiorentina (38^ giornata)

Negli scontri diretti:

- In vantaggio con: Empoli e Salernitana

- In parità con: Udinese

- In svantaggio con: Frosinone e Verona

- In attesa del ritorno con: Lecce e Sassuolo

VERONA (31 PUNTI)

Verona-Fiorentina (35^ giornata)

Verona-Torino (36^ giornata)

Salernitana-Verona (37^ giornata)

Verona-Inter (38^ giornata)

Negli scontri diretti:

- In vantaggio con: Cagliari, Empoli, Lecce e Udinese

- In svantaggio con: Frosinone e Sassuolo

FROSINONE (31 PUNTI)

Empoli-Frosinone (35^ giornata)

Frosinone-Inter (36^ giornata)

Monza-Frosinone (37^ giornata)

Frosinone-Udinese (38^ giornata)

Negli scontri diretti:

In vantaggio con: Cagliari, Verona, Sassuolo e Salernitana

In svantaggio con: Lecce

In attesa del ritorno con: Empoli e Udinese

EMPOLI (31 PUNTI)

Empoli-Frosinone (35^ giornata)

Lazio-Empoli (36^ giornata)

Udinese-Empoli (37^ giornata)

Empoli-Roma (38^ giornata)

Negli scontri diretti:

- In vantaggio con: Salernitana

- In svantaggio con: Verona, Sassuolo, Lecce e Cagliari

- In attesa del ritorno con: Frosinone e Udinese

UDINESE (29 PUNTI)

Udinese-Napoli (35^ giornata)

Lecce-Udinese (36^ giornata)

Udinese-Empoli (37^ giornata)

Frosinone-Udinese (38^ giornata)

Negli scontri diretti:

- In parità con: Cagliari, Sassuolo e Salernitana

- In svantaggio con: Verona

- In attesa del ritorno con: Lecce, Empoli e Frosinone

SASSUOLO (26 PUNTI)

Sassuolo-Inter (35^ giornata)

Genoa-Sassuolo (36^ giornata)

Sassuolo-Cagliari (37^ giornata)

Lazio-Sassuolo (38^ giornata)

Negli scontri diretti:

- In vantaggio con: Empoli e Verona

- In parità con: Udinese e Salernitana

- In svantaggio con: Frosinone e Lecce

- In attesa del ritorno con: Cagliari