Euro 2016, Tavecchio: "Conte è un condottiero"

12 giugno 2016

Per poi aggiungere: "Basti vedere le gare della Francia, che ha vinto allo scadere contro la Romania, o all'Inghilterra, che si è fatta raggiungere dalla Russia nel finale". Su Ventura: "Più che un gol segnato è stato un lungo percorso portato a termine e sono contento. Lippi? Aspettiamo la decisione della Corte federale che deciderà in funzione della norma".



Tavecchio ha anche commentato gli avvenimenti di Marsiglia: "Sono fatti vergognosi, il problema è grave. Credo dipenda tutto dall'alcool, la vendita andrebbe ridotta ma in una città come Marsiglia è un discorso quasi impossibile. La Francia è un grande paese con grandi risorse e capacità. Secondo me, manterranno l'ordine come si conviene".