Red Bull Foxhunt: 200 donne inseguono una "volpe"

18 ottobre 2017

Siamo a Machynlleth, in Galles, terreno umido e insidioso. Eppure il sole ha fatto capolino irradiando le 200 ragazze iscritte al Red Bull Foxhunt 2017 versione femminile (quella maschile si è svolta in Irlanda). Madrina dell'evento la più veloce biker di tutti i tempi: Rachel Atherton. La pluri campionessa di downhill ha dato il via suonando il corno e la "volpe" Katy Winton ha guidato le partecipanti giù per la collina: ecco quello che Katy ha visto con i suoi occhi.

