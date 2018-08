MotoGP, Rossi: "Il ritiro di Pedrosa? Perdiamo uno dei migliori piloti"

12/07/2018

"Pedrosa è uno dei piloti più importanti, ha dedicato tutta la sua vita a questo sport, voglio ringraziarlo davvero, è un eroe per tutti i ragazzini che si avvicinano a questo sport, è sempre difficile capire le motivazioni di un ritiro, ma alla fine ci arriveremo tutti", ha detto ancora Marquez nel corso della conferenza stampa in vista del GP di Germania. "Pedrosa è un pilota che ha lottato in tutte le condizioni. Ricordo la sua gara al Mugello nel 2001, eravamo gli ultimi, non avevamo esperienza, eravamo lentissimi... Dani è stato mio compagno di team, era più veloce di me e ho sempre cercato di imparare qualcosa da lui, per me è un esempio. Anche noi arriveremo un giorno a questa decisione, e' bello vedere come sia riuscito ad elaborare questa decisione", ha detto invece Andrea Dovizioso. "Faccio i complimenti a Pedrosa per la sua carriera, poteva essere utile alla Yamaha per tutte le informazioni che poteva portare, ma sono felice se lui è contento cosi'", ha concluso Maverick Vinales.