Sabbatini e Zenoni sui 1500 metri di Huelva

Nella gara spagnola anche l'altra azzurra Giulia Aprile

© Sprintnews

La stagione dell’atletica in pista entra sempre più nel vivo, con le World Relays in programma sabato 4 e domenica 5 maggio a Nassau nelle Bahamas, ma intanto questa sera in Spagna a Huelva ci sarà un interessante meeting di Continental Tour Bronze che vedrà impegnati vari italiani, con particolare riguardo per la gara dei 1500 femminili dove si sfideranno tre mezzofondiste azzurre, Gaia Sabbatini reduce da una trasferta non brillantissima nella Diamond League cinese di Xiamen, Marta Zenoni autrice invece di un’ottima prova sabato scorso a Milano dove ha polverizzato il proprio personale pur in condizioni meteo non ideali, e Giulia Aprile al debutto all’aperto.