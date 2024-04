Il trofeo al Castello e il futuro di Zhang: il 20 maggio altra data tutta nerazzurra

INTER

Cena di gala a Milano il giorno dopo la consegna della coppa a San Siro

© Getty Images Venti maggio 2024: una data importante per la storia dell'Inter dopo lo scudetto aritmeticamente conquistato nell'indimenticabile serata del 22 aprile e celebrato con l'immenso bagno di folla per le vie di Milano domenica scorsa. E' prevista infatti per quel giorno la prima uscita pubblica della coppa del ventesimo tricolore, quello della seconda stella nerazzurra, in occasione della cena di gala che il club ha deciso di organizzare al Castello Sforzesco. Un appuntamento esclusivo - rivela oggi la Gazzetta dello Sport - a cui sono invitati ministri, parlamentari, tifosi vip e volti noti del mondo dello spettacolo, tutti ovviamente di fede nerazzurra. Una prima uscita che farà seguito alla consegna del trofeo che i giocatori dell'Inter, guidati da capitan Lautaro, alzeranno al cielo al termine del match contro la Lazio, ultima partita di campionato.

La Lega di Serie A non ha ancora stabilito gli orari precisi della 38esima giornata, il quadro definitivo verrà reso noto solo venerdì 10 maggio quando saranno già state giocate le semifinali dell'Europa League e della Conference League: al momento il match coi biancocelesti dovrebbe giocarsi domenica 19 maggio alle 18. A seguire le celebrazioni dello scudetto con un concerto tenuto da Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai con pure la presenza di Ligabue.

Ma, si diceva, il 20 maggio è una data cruciale per la storia nerazzurra anche per un altro motivo: scade infatti quel giorno il termine ultimo per la restituzione da parte di Suning del prestito ottenuto nel 2021 dal fondo americano Oaktree. Probabile, tuttavia, che già ben prima la questione societaria sarà risolta, vista la trattativa già in essere tra Steven Zhang e il fondo Pimco. Non è tuttavia da escludere che proprio quella data venga scelta per annunci ufficiali.