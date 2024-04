Nba: Denver e Okc passano il turno, Boston sul 3-1  

NBA

Nuggets e Thunder eliminano Lakers e Pelicans, i Celtics superano 102-88 gli Heat

© Getty Images Si chiudono altre due serie dei playoff Nba: Denver e Okc, infatti, ottengono le due decisive vittorie sui Lakers e su New Orleans, volando alle semifinali di Conference a Ovest. I Nuggets battono 108-106 i gialloviola grazie al canestro nel finale di Murray, mentre i Thunder si impongono 97-89 in casa dei Pelicans e restano imbattuti. Passaggio del turno vicino anche per Boston: 102-88 a Miami e successo che vale il 3-1.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 108-106

È ancora Jamal Murray a far vincere Denver nel finale, ma stavolta il suo canestro a meno di 4 secondi dalla sirena vale il 108-106 in gara-5 e il successo che chiude la serie sul 4-1: si chiude la stagione di LeBron James e compagni. Match equilibrato in Colorado deciso dal canadese che, oltretutto, nel corso della sfida della Ball Arena rimedia anche un problema al polpaccio, ma riesce a resistere e a trovare il canestro decisivo dalla media distanza, come fatto in gara-2 nel 101-99 in favore dei campioni in carica. Sono alla fine 32 per Murray, mentre Jokic va ad un assist dalla tripla doppia mettendo a referto 25 punti e 20 rimbalzi e Porter Jr chiude a quota 26. Non bastano i 30 di LeBron James, che aggiunge 11 assist e 9 rimbalzi ma saluta ancora una volta contro Denver. Inutili anche i 17 con 15 rimbalzi di Anthony Davis. I Nuggets volano in semifinale di Conference a Ovest e se la vedrà con i Timberwolves, capaci di travolgere 4-0 Phoenix. Si comincia ancora a in Colorado per gara-1 e 2, mentre il terzo e il quarto incontro si giocheranno in Minnesota.

NEW ORLEANS PELICANS-OKLAHOMA CITY THUNDER 89-97

Anche Okc chiude la serie, ma lo fa sul 4-0 e restando dunque imbattuta: finisce 97-89 per i Thunder a New Orleans, con i Pelicans che escono di scena senza vittorie. L'allungo decisivo arriva nell'ultimo quarto, visto che a 12 minuti dalla fine è 71-70 in favore dei padroni di casa. Un 27-18 decisivo per la partita e per il passaggio del turno. Risultano decisivi i 24 punti messi a referto sia da Gilgeous-Alexander (che aggiunge 10 rimbalzi) che da Jalen Williams (con 8 rimbalzi), mentre sono 14 per Chet Holmgren. Solo 10 punti arrivano dalla panchina ma poco male, perché i Pelicans non vanno oltre i 20 di McCollum, i 19 con 13 rimbalzi di Valanciunas e i 16 dalla panchina di Marshall. La serie si chiude sul 4-0 e ora Okc può guardare sul divano quella tra i Clippers e i Mavericks, ad ora sul 2-2: chi vince affronterà dei riposatissimi Thunder nelle semifinali di Conference a Ovest.

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 88-102

Traguardo vicinissimo anche per Boston, che vince 102-88 a Miami e si porta sul 3-1, guadagnandosi tre match point: il primo ce l'avrà a disposizione al TD Garden in gara-5. Ancora senza Butler, gli Heat cedono già nel primo tempo: non a caso, all'intervallo lungo è già 53-36 in favore della squadra col miglior record in Regular Season. Il 28-23 del terzo periodo sembra riaprire in parte i giochi, ma i Celtics allungano nuovamente nel finale e chiudono sul +14. Partita sontuosa di Derrick White, che realizza 38 punti, mentre sono 20 con 11 rimbalzi per Tatum e 17 per Jalen Brown. Inutile, invece, la doppia doppia da 25 punti e 17 rimbalzi di Adebayo. Miami è con le spalle al muro: deve cercare l'impresa a Boston per riaprire la serie. Lo scorso anno, nelle finali di Conference a Est, furono i Celtics, da 3-0, a forzare gara-7, poi persa: stavolta toccherà agli Heat, sotto 3-1 e a un passo dall'eliminazione.