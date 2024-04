Cancella Lukaku sulla maglia per scrivere Thuram, l'appello social del francese: "Aiutatemi a trovarlo"

Con i suoi gol e il suo attaccamento alla maglia, ci ha messo davvero poco Marcus Thuram a entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter e a far dimenticare il traditore Lukaku. Letteralmente 'cancellato' il belga, come mostrato da un sostenitore nerazzurro domenica in occasione della grande festa per lo scudetto della seconda stella per le vie di Milano: via il suo nome stampato sulla maglietta numero 9 e al suo posto un pezzo di carta incollato con la scritta 'Thuram'. L'attaccante francese ha talmente apprezzato l'iniziativa del tifoso che ha lanciato un appello sui social: "Aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia".