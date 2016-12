Serie A, 33.ima giornata: Napoli e Fiorentina in rimonta, l'Inter vola a Genova

Napoli, Fiorentina e Inter consolidano le posizioni. Azzurri in rimonta con la Lazio. Dopo il gol di Lulic, Mertens, tipletta di Higuain (in mezzo Onazi) per il 4-2. Anche la Fiorentina va sotto col Verona, ma il finale è 5-3 per i viola (doppietta di Aquilani). L'Inter vola con la Samp, doppietta di Icardi, poi Samuel e Palacio: 4-0. Tris di Paloschi nel 4-2 del Chievo a Livorno. Due gol nel recupero (Immobile e Cerci) e il Torino batte 2-1 il Genoa.