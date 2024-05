Inzaghi va avanti per la sua strada: turnover anche contro Di Francesco 

VERSO FROSINONE-INTER

L'allenatore nerazzurro va oltre le polemiche seguite alla partita persa con il Sassuolo e prosegue a dare minuti a chi ha giocato meno

L'Inter prova a mettersi alle spalle le distrazioni viste col Sassuolo e punta a tornare subito a vincere sfidando il Frosinone in trasferta. La sconfitta contro i neroverdi ha generato anche qualche polemica, ma il tecnico nerazzurro non cambia strada: anche contro Di Francesco infatti andrà in scena un nuovo turnover nella squadra titolare. D'altronde con lo scudetto già in tasca, la festa alle spalle e altri giorni di festa all'orizzonte (con la consegna della coppa e il concerto dopo Inter-Lazio del prossimo weekend), la volontà è quella di far scendere in campo chi ha giocato meno in questa stagione, tenendo anche sotto particolare attenzione la condizione dei tanti big verso le competizioni continentali estive, dagli Europei alla Copa America.

Le novità rispetto all'undici visto col Sassuolo dovrebbero riguardare tutti i reparti, con sette cambi rispetto alla gara coi neroverdi. Sommer dovrebbe riprendersi il suo ruolo in porta, mentre insieme al confermato De Vrij in difesa dovrebbero vedersi Bisseck e Carlos Augusto. In mediana insieme ad Asllani e Frattesi potrebbe esserci Barella, mentre sulle fasce Darmian e Dimarco sono in pole per partire titolari. In attacco, infine, possibile turno di riposo per capitan Lautaro Martinez, il cui posto da titolare potrebbe essere preso da Arnautovic, in coppia con Thuram.