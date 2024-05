Grande paura in Spagna: giovane difensore ricoverato in coma farmacologico 

DOPO UN INCIDENTE

Trattasi di Felix Garreta, 20enne di proprietà del Betis Siviglia: con i biancoverdi ha esordito anche in Liga

© Getty Images Grande paura in Spagna per le condizioni di Felix Garreta, 20enne difensore spagnolo in prestito all'Amorebieta (seconda divisione iberica) dal Betis Siviglia. Il 20enne, da alcuni giorni ricoverato in terapia intensiva a causa di un trauma cranico riportato per una caduta in causa, è stato messo quest'oggi in coma farmacologico. Un improvviso peggioramento che ha costretto il suo club a interrompere gli allenamenti.

L'Amorebieta, che ha tesserato in prestito l'esterno in questa stagione dove ha all'attivo 33 presenze in tutte le competizioni con 4 gol e 1 assist, ha emesso anche una nota ufficiale: "L'Amorebieta comunica che il calciatore Félix Martí Garreta ha recentemente subito un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico. Il giocatore in prestito dal Betis è ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in attesa di sviluppi. La società è in costante contatto con la famiglia del calciatore e con il suo club d'origine".