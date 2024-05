MotoGP, Bagnaia alla vigilia di Le Mans: "Il mio potenziale qui è sempre stato alto"

GP FRANCIA

Il campione del Mondo in carica presenta il weekend in Francia. Martin cerca riscatto: "La velocità c'era ed è questo che conta"

© Getty Images Dopo il weekend di pausa, torna la MotoGP e il quinto appuntamento del Mondiale 2024 è in Francia. Nella consueta conferenza stampa, Bagnaia esalta la pista di Le Mans: "Adoro questo tracciato, nel 2022 e nel 2023 non ho vinto ma il potenziale è sempre stato alto". Cerca riscatto Martin, caduto a Jerez: "Sarei voluto salire sul podio". Marquez torna invece sul secondo posto in Spagna: "Era da tempo che non mi sentivo così veloce".

Con ancora in mente la vittoria di Bagnaia su Marquez a Jerez, la MotoGp si sposta e vola in Francia, a Le Mans. I due in lotta per il successo in Spagna sono i protagonisti della conferenza stampa insieme al leader del Mondiale, Jorge Martin, out in terra iberica. Un periodo che non può che far felice Pecco: "Non importa se perdo punti o cado il sabato, se sto bene in gara posso rimontare. Anche l'anno scorso faticavo per poi lottare per le prime posizioni". Spazio, poi, alla pista di Le Mans: "Adoro questo tracciato, ci sono sempre tante persone. Qui nel 2022 ho commesso un errore e l'anno scorso non ho lottato per vincere, ma il mio potenziale qui è sempre stato alto, so che daremo battaglia a anche il meteo sembra che sarà fantastico".

Grande entusiasmo per Marc Marquez, secondo nell'ultimo GP e positivo in vista del weekend francese: "A Jerez è stato speciale, è passato un po' dall'ultima volta che sono stato in corsa per il primo posto ed è stato bello: era da tempo che non mi sentivo così veloce e che non lottavo con i due che lo scorso anno si sono giocati il titolo". A questo punto, chissà che non si rivedrà in futuro l'iberico tra i candidati per il Mondiale: "Se continuerò così, nel 2025 l'obiettivo sarà competere per il campionato".

C'è delusione e voglia di ripartire, invece, nelle parole di Jorge Martin, ritiratosi a Jerez dopo la vittoria nella sprint: "Sarei voluto salire sul podio e avevo fiducia ma purtroppo sono caduto. Ma la velocità c'era e di questo sono contento". Un pensiero anche al futuro: "Sono felice qui ma la mossa più naturale sarebbe andare nel team ufficiale, ci sono già andato vicino nel 2022 e nel 2023. Voglio arrivare lì il prima possibile, poi vedremo cosa succederà".

Preferisce partire dalle basi, infine, Pedro Acosta: "Sono sempre caduto le ultime tre volte a Le Mans, in primis voglio concludere la gara. Questo per certi versi è il mio secondo Gp di casa, quindi non vedo l'ora".