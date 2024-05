Urlo Fenerbahce, Monaco ko all'overtime: turchi alle Final 4

EUROLEGA

Due triple di Calathes nell'ultimo minuto regalano il successo ai turchi (80-79) che volano a Berlino. Non basta un James da 20 punti

© X Ai grandi campioni basta poco per scrivere la storia. Nick Calathes è un grande campione, e non da ieri. Dopo una serie massacrante in marcatura su Mike James, il greco d'America - dopo aver tirato malissimo per tutta la gara - infila i due canestri più importanti che valgono le Final Four grazie a una vittoria che entra nella storia: per la prima volta nell'Eurolega moderna la squadra in trasferta vince una gara 5 nei playoff.

Una gara vissuta sempre sul filo dell'equilibrio, col Fener che parte meglio grazie all'energia del recuperato Motley che deve però subire in difesa uno scatenato Motiejunas, grande protagonista della parte centrale del match in cui il Monaco mette la freccia allungando a +8. La squadra di Jasikevicius si affida al tiro dalla distanza che paga ottimi dividendi: le triple di Sestina e di un precisissimo Biberovic riportano i turchi in zona di galleggiamento. Un parziale di 10-0 a cavallo tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto regala il vantaggio al Fener (+4) che nei minuti più caldi alza l'intensità difensiva a livelli difficilmente sostenibili per James e compagni che non segnano più. Negli ultimi 90 secondi succede di tutto: James e Okobo firmano il sorpasso, una tripla pazzesca di Wilbekin e ancora Okobo fissano il 70 pari che vale l'overtime.

Le squadre cercano di trovare energie nascoste in un supplementare in cui ogni possesso pesa quanto una stagione. Si resta punto a punto, il Monaco prova il mini-allungo portandosi a +3, ma una tripla di Calathes - fin lì 1/8 dalla distanza - riporta tutto in parità a quota 77 con un minuto da giocare. James trova il +2 con una fantastica penetrazione, ma ancora Calathes con la seconda tripla consecutiva manda il Fenerbahce a Berlino a giocarsi la finale contro il Panathinaikos.

MONACO-FENERBAHCE 79-80

MONACO: James 20, Loyd 5, Ouattara, Brown 3, Motiejunas 16, Okobo 15, Diallo 10, Blossomgame 5, Hall 5. Coach: Obradovic

FENERBAHCE: Calathes 14, Wilbekin 14, Hayes-Davis 7, Pierre 2, Motley 6, Guduric 10, Dorsey, Biberovic 13, Sestina 8, Sanli, Papagiannis 6. Coach: Jasikevicius