Mondiali Russia 2018: disastro Argentina, Mourinho profetico su Caballero

22/06/2018

Da "profeta di Setubal" a profeta mondiale il passo è breve, almeno per José Mourinho. La vittima della profezia in questo caso è Willy Caballero, portiere dell'Argentina che contro la Croazia ha dato il via al tracollo con una papera grossolana: "Io e lui in porta siamo la stessa cosa - aveva dichiarato Mou dopo l'1-1 dell'Albiceleste con l'Islanda -. Pariamo esattamente allo stesso modo". Un errore che lo ha trasformato in caprio espiatorio.