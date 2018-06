Mondiali 2018: folla sotto casa di Salah in Egitto, lui scende a firmare autografi

29/06/2018

L'eliminazione dal Mondiale non ha macchiato la star di Mohamed Salah in Egitto. Rientrato in patria dalla Russia, l'attaccante ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza nella sua villa al Cairo. La sua tranquillità, però, è stata turbata da un anonimo che ha postato sui social network l'indirizzo dell'abitazione del bomber del Liverpool. Il risultato? Moltissimi tifosi si sono presentati in serata sotto casa di Salah che, spaventato, ha chiesto l'intervento della polizia locale.