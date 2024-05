Real, Ancelotti: "Può essere notte magica, Bayern meglio di noi all'andata"

VERSO REAL-BAYERN

Il tecnico alla vigilia del ritorno delle semifinali di Champions: "Tante difficoltà, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio"

© afp Conquistata la Liga grazie alla sconfitta del Barcellona con il Girona, il Real Madrid va ora a caccia della finale di Champions League. Al Bernabeu bisogna battere il Bayern Monaco. "Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una grande opportunità di raggiungere nuovamente una finale. Tenendo conto delle difficoltà, che sono tante - ha spiegato Carlo Ancelotti in conferenza stampa - Come club sono simili, hanno una grande storia e tanti successi. Penso che ci rispettiamo come è giusto che sia. Deve essere così. Dobbiamo rispettare gli avversari perché all'andata hanno fatto molto bene e meglio di noi".

Ancelotti non teme gli eccessi dell'euforia dopo la vittoria nella Liga. "Siamo emozionatissimi perché potrebbe essere un'altra notte magica per noi, ma non c’è ottimismo. C’è consapevolezza delle difficoltà".

Sulle motivazioni della squadra. "Oggi vale la pena viverla. Con tutto l'entusiasmo del mondo. Questa è una motivazione molto grande. Prima della partita arriva la preoccupazione, un po' di paura. Preparare una semifinale è spettacolare. Ti dà molta motivazione".

Se il Bayern è più simile al Real Madrid. "Sì, è simile. Hanno giocatori con molta esperienza nel club - ha aggiunto Ancelotti. Se ci saranno i supplementari, ce li giocheremo".

Infine su come si descriverebbe da allenatore. "Credo che la filosofia sia che la tua idea si debba adattare ai giocatori. Non voglio una squadra con un'unica identità".

