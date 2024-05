Conference League, Fiorentina a caccia di un'altra finale

semifinali

I Viola sul campo del Bruges dopo il 3-2 in extremis dell'andata, Italiano insegue un trofeo che a Firenze manca dal 2001

A un passo dal sogno. Grazie al 3-2 arrivato nei minuti finali della gara di andata al Franchi, la Fiorentina è un passo dalla seconda finale consecutiva di Conference League dopo quella persa lo scorso anno. Contro il Bruges i viola hanno a disposizione due risultati su tre, ma la squadra di Hayen ha già dimostrato in Italia (dove ha giocato una buona parte del match in 10) che non può essere sottovalutata e il Jan Breydel Stadion, dove sono attesi oltre mille tifosi italiani, promette di essere una bolgia. L'obiettivo di Italiano è raggiungere la finale di Atene e provare a vincere un trofeo che a Firenze manca dalla Coppa Italia del 2001, sarebbe la perfetta chiusura del cerchio prima del probabile addio in estate.

Vedi anche conference league Fiorentina, Italiano: "Concentrati e concreti, mai abbassare la guardia: così si va in finale" Per regalare ai suoi tifosi la finale il tecnico metterà in campo la migliore formazione possibile, il grande dubbio della vigilia è legato alle condizioni di Bonaventura, che è stato convocato (al pari di Nzola) e se Italiano lo riterrà pronto giocherà titolare al posto di Arthur. Ballottaggio anche in difesa fra Milenkovic e Ranieri con Martinez Quarta che invece è sicuro del posto, mentre l'ottimo Castrovilli visto a Verona non ci sarà perché non è inserito nella lista Uefa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltràn, Kouamè; Belotti. All. Italiano

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Odoi, Vetlesen; Skov Olsen, Thiago, Skoras. All. Hayen

Vedi anche conference league Bruges, Hayen avvisa la Fiorentina: "Abbiamo fame, dovremo fare almeno due gol"