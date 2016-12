Italia-Germania, chi vince lo dice Google

1 luglio 2016

Meno uno all'attesissimo match di Bordeaux in cui l'Italia affronterà la squadra campione del mondo in carica, la Germania. In palio un posto in semifinale ad Euro 2016 e il prolungamento del sogno azzurro. Il risultato non ci è dato saperlo fino a sabato, ma l’Italia parte in netto vantaggio, almeno nelle preferenze di ricerca su Google. I trend dal motore di ricerca Google rivelano, infatti, che tra la nazionale italiana e quella tedesca, è l'Italia a vincere per numero di ricerche in Europa e non solo! Dalla mappa interattivasi vede come, oltre ai nostri connazionali, anche Canada, gran parte dell’Africa, Australia, Russia e Brasile stiano tutti facendo il tifo per gli azzurri.