Euro 2016, Inghilterra-Galles 2-1: urlo Sturridge al 91esimo

16 giugno 2016

L'Inghilterra esulta in extremis con Sturridge e ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2016. Nella seconda giornata del Gruppo B gli inglesi vanno sotto nel primo tempo col Galles per una magistrale punizione di Bale , che segna il suo secondo gol europeo e raggiunge Platini e Hassler. Poi nella ripresa Hodgson manda in campo Vardy e Sturridge e proprio i due entrati sono gli autori dei gol decisivi.

LA PARTITA

Sfuma poco oltre il noventesimo il sogno del Galles di fermare gli inglesi e festeggiare la qualificazione agli ottavi proprio nel derby contro gli odiati cugini. Allo Stadio Félix-Bollaert di Lens, Bale illude la nazionale di Coleman con una gran punizione da oltre 30 metri nel primo tempo, ma nella ripresa le sostituzioni di Hodgson cambiano completamente faccia alla gara e gli inglesi, puniti nella gara d'esordio da un gol a tempo scaduto, questa volta possono esultare e conquistano la testa del girone.

Il ct inglese, un po' a sorpresa, sceglie gli stessi 11 del criticato pareggio con la Russia della prima giornata, con Walker e Rose sugli esterni, Rooney a centrocampo e il tridente Sterling-Kane-Lallana davanti, con l'eroe di Leicester Vardy ancora relegato in panchina. Due cambi invece per Coleman, che in porta sceglie il recuperato Hennessey al posto di Ward e in attacco di fianco a Mister 100 milioni Gareth Bale schiera Robson-Kanu, match winner della gara con la Slovacchia.

L'Inghilterra è costretta a vincere e parte subito schiacciando forte sull'acceleratore con Lallana, che sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone col contagiri per Sterling che calcia altissimo da dentro l'area piccola. Il pericolo sveglia il Galles, partito un po' intimorito, e soprattutto Bale, che con un gran sinistro sporca i guanti gialli di Hart e dà coraggio ai suoi. Dopo le prime emozioni, però, inizia la partita chiusa e nervosa che ci si attendeva, con le squadre molto corte e aggressive, qualche contatto di troppo, l'Inghilterra che prova a fare la partita e i cugini gallesi che tentano invece di far male in ripartenza con Ramsey e Bale, nettamente più veloci di Walker e Rose. Intorno alla mezz'ora grandi proteste inglesi per un tocco di mano in area di Davies, ma il pallone colpisce prima la spalla del numero 4 gallese, quindi giusto non assegnare il rigore. Fino ai minuti finali del primo tempo, la partita è sostanzialmente uno spot per i detrattori dello stile di gioco britannico, con i muscoli ad incidere più della qualità, i falli a spezzare il gioco avversario, tanti errori tecnici e con l'Inghilterra che fa un possesso sterile e crea pericoli solo di testa (con Cahill e Smalling) su palla inattiva sfruttando la netta differenza di centimetri. Poi, a tre minuti dall'intervallo, l'episodio che cambia il match: Gareth Bale calcia un missile su punizione da oltre trenta metri che trova colpevolmente impreparato Hart, per il gallese è il secondo gol del torneo (entrambi su punizione, come lui nella storia solo Hassler e Platini) e gli inglesi tornano negli spogliatoi con l'incubo eliminazione che si materializza all'orizzonte.

La ripresa comincia con Hodgson che lascia in panchina i deludentie lancia nella mischiaper cercare di dare la scossa ai suoi, mentre Coleman conferma i primi 11 con Bale e Ramsey che non danno riferimenti e tengono sempre in allarme la retroguardia avversaria. Il nuovo tridente inglese alza subito il ritmo, Walker è più propositivo sulla sua fascia,sale di colpi ea dieci minuti esatti dal suo esordio in un Europeo, trova il gol del pareggio in mischia sfruttando un errore in rinvio di Taylor e segnando così la sua quarta rete in otto partite con la nazionale. Il gol libera psicologicamente gli inglesi, che iniziano finalmente a macinare calcio e mettono alle corde il Galles: primaè di nuovo pericoloso di testa, poi Sturridge manca l'impatto al volo col pallone da dentro l'area. Sembrano le premesse per il raddoppio, l'Inghilterra continua a provarci, ma il Galles ritrova l'ordine e l'organizzazione della prima frazione e chiude ogni spazio agli avversari, che non trovano verticalità e sbattono contro il muro celtico. Per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale,si affida nuovamente alla panchina, da dove si alza il baby, che diventa così l'inglese più giovane di sempre a giocare la fase finale di un Europeo. Negli ultimi minuti le squadre sono stremate, le occasioni sono poche, e il baby del Manchester United non riesce a incidere come suo solito al debutto. Il finale sembra indirizzato verso un 1-1 che manderebbe in paradiso i gallesi e non dispiacerebbe agli inglesi, manon è d'accordo e con una zampata manda i titoli di coda e la sua nazionale (quasi) agli ottavi.