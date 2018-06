Mondiali 2018, Tabarez: "CR7? Non mi toglie il sonno"

29/06/2018

"Ogni giocatore porta in campo la sua esperienza e le sue motivazioni. Il Portogallo è campione d'Europa ed è una grande squadra, non riesco a immaginare le partite prima di giocarle. Quello che posso dire è che stiamo bene e siamo arrivati qui preparati anche se non sarà facile perché questo è un Mondiali e le rivali hanno qualità" ha detto Tabarez. Nessun pensiero particolare, però, verso CR7: "Cristiano è nell'élite dei migliori attaccanti al mondo ma noi giocheremo contro tutto il Portogallo anche se lui è il leader ed è in ottime condizioni. Dovremo lavorare di squadra per limitarlo. Non mi toglie il sonno e non è un'ossessione: questo significherebbe deconcentrarsi rispetto alla partita. Modestamente penso che abbiamo armi per sfidare il Portogallo. Siamo arrivati qui come volevamo e ora siamo vicini a realizzare i nostri sogni".



"Come sempre arrivo alla partita senza distrazioni, ignoro statistiche e previsioni. L'importante è la concentrazione e l'organizzazione del gruppo. In questo gioco devi controllare le emozioni e avere molta concentrazione. Tutti e 23 i giocatori stanno bene e sono a disposizione" ha aggiunto Tabarez. Sulla gara: "Saranno in campo grandi giocatori e penso che sarà un bello spettacolo. Ma se dovessimo vincere anche una partita noiosa ne sarò felicissimo. Vogliamo passare ma non serve dire di voler vincere, dobbiamo rimanere calmi. Questa è la competizione più importante, ci si giocano i sentimenti dei Paesi. E non mancano le sorprese, come la Germania..." ha ammonito il ct.