Lazio, Tudor: "Siamo sulla strada giusta, vogliamo finire bene"

qui lazio

Il tecnico dei biancocelesti non vuole mollare il treno Champions e ammette: "Ogni punto è prezioso"

Lazio-Verona, le immagini del match

































































1 di 34 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Igor Tudor e la Lazio possono sorridere dopo la vittoria ottenuta all'Olimpico contro il Verona, un successo che avvicina sempre più la zona Champions. Intervistato al termine del match, il tecnico dei biancocelesti si è detto soddisfatto: "Nel calcio conta tutto, le parole si condividono perché siamo sulla strada giusta e vogliamo finire bene e fare più punti possibili e sperare che gli altri non li facciano. Poi tireremo le somme e vedremo dove finiamo".

Facendo i complimenti a Pedro, che secondo il croato "è sembrato quello di Barcellona", Tudor ha sottolineato: "Conta poco programmare, dobbiamo andare partita per partita perché si vince preparando le partite. Bisogna preparare ora il Monza, sarà difficile. Questa è una grande vittoria perché l'abbiamo preparata come fosse una finale. Era una partita molto pericolosa, una squadra difficile da battere. È stata una partita bella perché c'era stanchezza mentale e i calciatori sono andati in campo motivati, a giocarsi la vita. Hanno messo in campo valori importanti".

"Zaccagni è tornato e sappiamo tutti che valore ha per questa squadra, gli altri sono tutti vogliosi, si allenano bene e si divertono. È un piacere allenarli, manca poco e tutti i punti sono preziosi" ha detto il tecnico.

Poi ha proseguito: "Questa vittoria la sento come una delle più belle, perché sentivo che dovevo prepararla al massimo. Sono calati e la nostra qualità è uscita. Abbiamo fatto bene, sono gare dove devi stare attento perché se sbagli qualcosa ti fanno gol. I ragazzi sono stati bravi a stare sul pezzo e a concedere il minimo. Ho messo Zaccagni e Felipe Anderson come quinti rischiando, poi appena abbiamo fatto gol ci siamo chiusi. Serviva qualità, ma abbiamo finito bene". Vedi anche Serie A Serie A, Lazio-Verona 1-0: Zaccagni entra ed è subito decisivo

Ancora una volta tra i protagonisti del match c'è Luis Alberto, che dopo l'annuncio dell'addio a fine stagione ha giocato match di altissimo livello: "Posso parlare per il mese che ho passato con lui, è sempre concentrato e non sbaglia nulla. Un giocatore al quale piace essere protagonista, gli piace la fluidità del gioco e le sue qualità negli ultimi 25 metri le hanno pochi. Gli farò cambiare idea? È una domanda per lui, io faccio il mio lavoro cercando di non sbagliare nulla. Ognuno fa le sue scelte, la società è sopra tutti e bisogna rispettare le gerarchie".

Poi su Kamada e il lavoro col Mago ha aggiunto: "Si completano bene, hanno le potenzialità per spostare il focus sull’attacco. Senza qualità non si può fare niente, soprattutto nella loro posizione di gioco. Daichi si allena bene, si adatta meglio al mio stile di gioco e per me è imprescindibile per mentalità, ruoli, tenacia. Ha un computer nella testa, sarebbe bello avere 10 Kamada per squadra“.

Un commento anche su Castellanos: "È un ragazzo con grande qualità. Ne abbiamo parlato tanto nei giorni precedenti. A volte pensa troppo, pensa troppo al gol. L'obiettivo è renderlo più spensierato. Ha la voglia di attaccare lo spazio e muoversi che a me piace tanto. Davanti alla porta può migliorare. Ma è un ragazzo generoso, dà sempre tutto e questo è un lusso perché gli attaccanti non sono tutti così. È un calciatore che mi piace".