Serie A, Bologna-Udinese 1-1: Cannavaro frena la corsa rossoblù, niente terzo posto per Motta

BOLOGNA-UDINESE 1-1

Rossoblù sorpresi dalla rete di Payero e in inferiorità numerica nell ripresa. Una punizione del belga regala un punto a Motta e frena le ambizioni salvezza dei friulani

Il Bologna non è andato oltre l'1-1 in casa contro l'Udinese fallendo l'aggancio al terzo posto in classifica della Juventus. Al Dall'Ara, i rossoblù di Motta hanno giocato una partita offensiva ma sono stati sorpresi poco prima dell'intervallo da Payero al 45'. Nella ripresa il Bologna ha alzato il ritmo e, dopo essere rimasto in inferiorità numerica al 64' per l'espulsione di Beukema, ha trovato il pareggio con una punizione di Saelemaekers che ha beffato Okoye al 78'. Palo di Davis in pieno recupero, friulani sempre in zona retrocessione.

LA PARTITA

Dal possibile aggancio al terzo posto della Juventus al doversi guardare le spalle con ancora maggiore attenzione dalla Roma di De Rossi. Il pomeriggio del Dall'Ara ha una sapore amarognolo per l'ormai ambizioso Bologna di Thiago Motta che da "rompiscatole del campionato" si è trasformato in una grande delusa in questo turno del campionato, ma con la consapevolezza di aver anche evitato la sconfitta finale solo grazie al palo clamoroso di Davis. Questioni di centimetri che non cambiano la posizione da Champions in classifica dei rossoblù, ma che fanno tutta la differenza del mondo per l'Udinese - alla prima con Fabio Cannavaro in panchina per una partita intera - costretta a rincorrere la salvezza che a oggi non sarebbe tale.

I novanta minuti più recupero hanno regalato un copione prevedibile, ma con colpi di scena che hanno entusiasmato tanto i tifosi coinvolti quanto gli interessati da casa, come bianconeri e giallorossi. La costruzione di gioco del Bologna, la tecnica e la voglia di stupire contro una difesa arcigna ma anche coraggiosa dell'Udinese, sempre pronta a lanciare i propri attaccanti in contropiede con la qualità di Pereyra e Lucca in rifinitura. Il vantaggio di Payero al tramontare del primo tempo dopo una respinta corta di Skorupski ha scombussolato i piani di Thiago Motta che nella ripresa ha chiesto ai suoi di alzare baricentro, ritmo e coraggio. Indicazione raccolta fino all'estremo portando all'espulsione di Beukema nel tentativo di fermare un contropiede uno contro tre dei bianconeri, ma che ha saputo portare anche al meritato pareggio con una punizione di Saelemaekers giudicata male da Okoye. Nel recupero dopo una serie di occasioni da una parte e dall'altra, il clamoroso palo di Davis e la ribattuta a lato di Brenner. Centimetri, si diceva, che fanno tutta la differenza del mondo.

--

LE PAGELLE

Saelemakers 7 - Conferma il suo ottimo momento di forma coprendo più ruoli ma senza perdere di qualità. Il gol su punizione che vale il pareggio è quasi casuale, ma è un premio per la voglia e la reazione da leader per recuperare lo svantaggio. Resta il più pericoloso dei rossoblù.

Zirkzee 6 - Nel primo soffre la fisicità della difesa friulana, non trova tempi e spazi per la giocata. Se li va a prendere nella ripresa arretrando di molto il raggio d'azione e dando un segnale a tutta la squadra..

Beukema 5 - L'Udinese gioca con ripartenze fulminee e il primo a saltare è lui. Doppio giallo quasi obbligato per il centrale.

Pereyra 7 - Gioca un match di applicazione e sacrificio ammirevoli, sempre pronto ad essere il punto di riferimento da cui passare per i compagni per ribaltare velocemente l'azione.

Payero 6,5 - In occasione del gol del vantaggio è il più lesto a infilare il pallone in rete. In mezzo al campo si sdoppia nelle due fasi, usando la propria qualità nelle uscite veloci palla al piede, ma senza sdegnare forza e contrasti.

Okoye 5,5 - A questo punto della stagione ogni errore è severamente vietato, ancora di più con la classifica dell'Udinese. Sopra di un gol e di un uomo, la valutazione completamente sbagliata sulla punizione di Saelemaekers è da mani nei capelli. Si riscatta, ma solo parzialmente, nel finale sempre sul belga.

--

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 1-1

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 5,5; Posch 5,5 (23' st Corazza 6), Lucumi 6, Beukema 5, Kristiansen 6; Freuler 5; Ndoye 5,5 (43' st Lykogiannis sv), Aebischer 6, El Azzouzi 5,5 (1' st Orsolini 5,5), Saelemaekers 7; Zirkzee 6 (43' st Fabbian sv). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, De Silvestri, Calafiori, Moro, Urbanski, Karlsson, Castro. All.: Motta 6.

Udinese (3-4-2-1): Okoye 5; Perez 5,5, Bijol 6, Kristensen 6; Ehizibue 6 (15' st Ferreira 6,5), Walace 6,5, Payero 6,5 (33' st Brenner 6), Kamara 6 (33' st Zemura 6); Samardzic 6,5, Pereyra 7 (23' st Zarraga 6); Lucca 6,5 (23' st Davis 6). A disp.: Mosca, Padelli, Ebosele, Tikvic, Kabasele, Success. All.: Cannavaro 6.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 45' Payero (U), 33' st Saelemakers (B)

Ammoniti: Zirkzee (B); Perez, Ehizibue, Okoye, Lucca, Payero, Davis, Ferreira (U)

Espulsi: 19' st Beukema (B) per somma di ammonizioni

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Nel mese di aprile solamente Hakan Çalhanoglu (quattro) ha segnato più gol in Serie A rispetto ad Alexis Saelemaekers (tre).

L’Udinese ha pareggiato 17 delle 34 partite affrontate in questo campionato – solo altre due squadre nell’era dei tre punti a vittoria contavano altrettanti segni “X” a questo punto del torneo: l’Empoli nel 2014/15 e l’Inter nel 2004/05.

Solo la Salernitana (24) ha subito più gol negli ultimi 15 minuti di partita rispetto all’Udinese (18) nel campionato in corso.

Gli unici due gol segnati in Serie A da Martin Payero sono arrivati proprio contro il Bologna: uno nella gara di andata del 30 dicembre 2023, l'altro nel match odierno.

Alexis Saelemaekers ha segnato in due partite consecutive per la prima volta in carriera in Serie A.

Solo Napoli (19) e Cagliari (17) hanno recuperato più punti da situazioni di svantaggio rispetto al Bologna (16) in questa Serie A.

Solo il Sassuolo (28) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all’Udinese (27) nel campionato in corso.

Il Bologna ha inanellato due sfide senza successi in casa per la prima volta in questo campionato (1N, 1P) – ai rossoblù non capitava in una singola stagione di Serie A dalle ultime quattro partite interne disputate nella passata edizione dle torneo (quattro pareggi in quel caso).