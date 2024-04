Serie A, l'Atalanta non sbaglia con l'Empoli: 2-0 e quinto posto più vicino

Atalanta-Empoli 2-0

Gasperini e i suoi non risentono delle fatiche in Coppa Italia: Pasalic e Lookman firmano la vittoria che consente ai nerazzurri di avvicinarsi alla Roma

La 34a giornata della Serie A sorride all'Atalanta, che non sbaglia contro l'Empoli e approfitta del 2-2 tra la Roma e il Napoli. I nerazzurri dominano e sconfiggono 2-0 la formazione toscana, ora a pari merito con Frosinone e Verona (a +2 sulla terzultima), e la sbloccano su rigore: Pasalic trasforma al 41', Lookman raddoppia nella ripresa. Nasce così una vittoria che porta Gasperini a -2 dal quinto posto e dalla qualificazione in Champions League.

LA PARTITA

Non si ferma più l'Atalanta che, nel match precedente le semifinali di Europa League contro l'Olympique Marsiglia, ottiene un'altra preziosa vittoria. La Dea sconfigge 2-0 l'Empoli nel segno di Lookman e si avvicina alla Roma, fermata dal Napoli. Latitano le emozioni nella prima mezz'ora della sfida, con la Dea che prova a sfondare e la formazione ospite che si affida alle ripartenze con Niang e Cambiaghi. Walukiewicz è il grande protagonista nella difesa dei toscani, ma deve abbandonare per infortunio al 24': si schiera da braccetto sinistro Pezzella che, suo malgrado, sarà protagonista nell'azione del gol. Djimsiti e Grassi non trovano la rete, poi ecco l'episodio che dà la svolta alla gara. Il già menzionato Pezzella stende El Bilal Touré in area e causa un rigore, che viene trasformato da Pasalic al 41'. L'Atalanta chiude così in vantaggio dopo i tre minuti di recupero, e raddoppia praticamente subito sfruttando un'azione personale di Lookman. L'attaccante nigeriano si invola, non lascia spazio a Bereszynski e batte Caprile con una precisa rasoiata. Siamo al 51' e Gasperini inizia subito con la girandola dei cambi, preservando le energie dei suoi per giovedì: Lookman la doppietta, poi l'Atalanta inizia a controllare alla perfezione il gioco e i ritmi. La Dea non rischia mai e vince 2-0, ottenendo una vittoria d'oro: con 57 punti i nerazzurri tornano sesti davanti alla Lazio (55) e si avvicinano al quinto posto della Roma (59). Ko pesante per l'Empoli, che resta a quota 31 punti con Frosinone e Verona: è +2 sull'Udinese terzultima.

LE PAGELLE

Lookman 7 - Prestazione da campione per l'ex Lipsia: domina sulla corsia e sblocca la sfida con una splendida azione personale. Si meriterebbe anche il bis, ma non riesce a sfruttare una grande chance.

Pasalic 6,5 - Gasperini si affida a lui per guidare il centrocampo di scorta nerazzurro, e non viene deluso. Tanta intensità e la rete del vantaggio, risultando glaciale dal dischetto.

El Bilal Touré 6 - Un piccolo passo indietro rispetto alla scorsa sfida. Fatica a reggere il peso dell'attacco, ma riesce a combinare in un paio d'occasioni con Lucca. Per lui, la vera prova del nove sarà nella prossima stagione.

Pezzella 5 - Soffre da esterno e peggiora la situazione quando viene accentrato per provare a sopperire all'infortunio di Walukiewicz. Causa il rigore dello svantaggio e non riesce mai a prendere gli esterni nerazzurri.

Niang 5 - Dovrebbe essere il riferimento avanzato dell'Empoli, ma riceve pochissimi palloni giocabili. Non aiuta la manovra della squadra, risultando estremamente statico contro un'Atalanta perfetta nella fase difensiva.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi 6; Djimsiti 6 (12' st Kolasinac 6), Hien 6.5, Scalvini 6.5; Zappacosta 6, Pasalic 6.5, de Roon 6 (12' st Ederson 6), Ruggeri 6 (12' st Hateboer 6); Miranchuk 6 (28' st Koopmeiners 6), Lookman 7 (39' st De Ketelaere sv); Touré 6. A disposizione: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Bonfanti, Comi, Scamacca. All. Gasperini.

EMPOLI (3-4-2-1) - Caprile 6; Bereszynski 5.5, Walukiewicz 6 (24' Cacace 5.5), Luperto 5; Gyasi 5, Grassi 5.5 (16' st Marin 6), Maleh 5.5 (30' st Cancellieri 5.5), Pezzella 5; Fazzini 5.5 (16' st Kovalenko 5.5), Cambiaghi 6; Niang 5 (16' st Caputo 5.5). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Destro, Zurkowski, Bastoni. All. Nicola.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 41' Pasalic rig. (A), 6' st Lookman (A).

Ammoniti: Luperto (E), Kovalenko (E), Scalvini (A).

