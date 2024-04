Liga: Atletico Madrid e Girona, colpi Champions. Retrocede l'Almeria 

SPAGNA

I Colchoneros vincono 3-1 lo scontro diretto contro l’Athletic, i catalani piegano 2-0 il Las Palmas. Gli andalusi perdono 3-1 col Getafe e scendono in Segunda

© Getty Images Lo scontro per il quarto posto tra Atletico Madrid ed Athletic Bilbao, valido per la 33a giornata di Liga, termina con il successo per 3-1 dei Colchoneros, che allungano il proprio vantaggio in classifica a sei punti. In rete De Paul e Correa. Retrocede l'Almeria, sconfitta per 3-1 dal Getafe di Greenwood (doppietta), mentre il Girona vince 2-0 in casa del Las Palmas ed è ad un passo dalla qualificazione in Champions. Alaves-Celta 3-0.

ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO 3-1

Lo scontro diretto per il quarto posto viene sbloccato dall’ex Udinese Rodrigo De Paul, che dopo un quarto d'ora di gioco porta avanti l’Atleti con una conclusione dal limite dell'area che si insacca sotto la traversa. Sancet ed Inaki Williams non riescono a trovare lo specchio alla mezz'ora, ma ci pensa Nico a fissare il pareggio allo scadere del primo tempo, rispondendo con l'esultanza agli insulti razzisti dei tifosi avversari (l'attaccante aveva interrotto poco prima il gioco per questa ragione). Correa riporta avanti i Colchoneros in avvio di ripresa con un mancino vincente su invito di Koke. L'argentino sfiora la doppietta ad un quarto d'ora dalla fine con un colpo di testa, ma questa volta non supera Unai Simón. La partita si chiude all’80’ con l'autorete del portiere della selezione spagnola, sfortunato in occasione della conclusione di Lino, che sbatte sul palo e termina oltre la linea di porta dopo aver colpito la schiena dell'estremo difensore. Questo successo proietta l'Atletico Madrid a quota 64 punti, sei in più dell’Athletic.

LAS PALMAS-GIRONA 0-2

Il Girona continua la corsa ad un posto nella prossima Champions League: i catalani vincono a Gran Canaria ed allungano sull'Athletic, ipotecando la top four. L'ex Napoli Lopez sblocca la sfida al 26’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, mentre Dovbyk firma il raddoppio al 57’ dal dischetto. La formazione di casa spinge alla ricerca della rete capace di riaprire la sfida e la sfiora all’84’ con Moleiro, ma il suo tentativo dalla distanza trova la traversa. Il Girona sale a 71 punti, Las Palmas a trentasette.

ALMERIA-GETAFE 1-3

La retrocessione in Segunda Division dell’Almeria era solo questione di aritmetica: il tris subito dal Getafe decreta in maniera definitiva il saluto dei padroni di casa alla categoria. Greenwood sblocca la partita al 27’ con un mancino ravvicinato su assist di Moriba, Lozano riporta il match in parità con una deviazione sugli sviluppi di un calcio piazzato nel finale di primo tempo. È ancora il calciatore arrivato dal Manchester United a riportare avanti il Getafe in avvio di ripresa, mentre Mata cala il tris all'ora di gioco e tiene vive le speranze europee degli ospiti.

ALAVES-CELTA VIGO 3-0

La formazione di Giraldez viene travolta nella ripresa e manca la chance di trovare punti preziosi per la lotta salvezza. Gli ospiti producono ben poco nella prima frazione e vanno sotto in apertura di ripresa, quando Giuliano Simeone trova il destro vincente da centro area. Guridi raddoppia otto minuti dopo e vede stamparsi sul palo l'occasione per il tris. Nel finale Benavidez chiude i conti con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, decretando la quasi certa permanenza nella categoria dei padroni di casa.