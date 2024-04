Bundesliga: Kane piega l’Eintracht, poker Lipsia al Dortmund

germania

I bavaresi vincono 2-1 con la doppietta dell'inglese, i sassoni allungano al quarto posto battendo 4-1 i gialloneri

© Getty Images Il big match della 31a giornata di Bundesliga sorride al Lipsia, che batte 4-1 il Borussia Dortmund e allunga sul +5 nella lotta al quarto posto. Sancho apre le marcature, poi Openda, Sesko, Simakan e Baumgartner firmano il successo sassone. Il Bayern Monaco vince ancora grazie alla doppietta di Kane, decisivo nel 2-1 all’Eintracht. Colpo salvezza del Werder Brema (3-0 all’Augsburg), mentre il Wolfsburg rimonta il Friburgo sul 2-1.

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

Il solito Harry Kane porta in vantaggio i padroni di casa dopo nove minuti: Laimer intercetta un pallone a metà campo e s’invola verso la porta avversaria, appoggia per l'inglese ed è 1-0. La risposta ospite viene firmata al 23’ da Ekitiké, che festeggia il riscatto del suo cartellino con una giocata da urlo, chiusa con un perfetto tiro angolato dalla distanza. Trapp nega il nuovo vantaggio bavarese, mandando in fumo le grandi occasioni di Müller, Dier e Guerreiro. Il gol del 2-1 arriva all'ora di gioco e lo firma ancora l'uragano Kane su calcio di rigore (trentacinquesima rete per lui). L'ex Tottenham sfiora la tripletta nel finale con un tiro dalla distanza, ma il punteggio non cambia: Bayern secondo a 69 punti, Eintracht sesto a quota 45.

LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND 4-1

Lo scontro diretto per il quarto posto si accende nel giro di tre minuti: Sancho apre le marcature al 20’ con un destro all’incrocio dei pali, Openda risponde subito dopo in ripartenza con un facile tap-in su assist di Xavi Simons. I padroni di casa prendono le redini del match, trovando un palo con la conclusione dell'olandese dal limite dell'area al 36’. La spinta produce il gol del 2-1 al secondo minuto di recupero con Sesko, pronto a mettere in rete sugli sviluppi di un corner. Bastano pochi secondi nel secondo tempo ai sassoni per calare il tris con Simakan, puntuale a chiudere il contropiede sull'assist di Openda. Reus cerca di riaprire i conti ma si vede negare il 3-2 da Gulacsi, Kobel risponde con un ottimo intervento su Simons. Baumgartner chiude la sfida all’80’. Questo successo lancia il Lipsia a +5 sul Dortmund nella lotta al quarto posto.

FRIBURGO-WOLFSBURG 1-2

La formazione ospite necessita di punti per certificare la propria permanenza nella massima serie, ma Gregoritsch spaventa subito Casteels trovando la traversa dopo 5’. Il portiere belga salva il risultato nei minuti successivi e Wind sfiora un supergol da centrocampo alla mezz'ora. La sfida si sblocca al 42’, quando Bornauw mette nella propria porta col mancino. L’espulsione di Sildillia riaccende le speranze ospiti al 64’, Arnold pareggia all’82’ con una perla su calcio di punizione. Il match point capita nuovamente ai bianconeri, che cinque minuti dopo falliscono con Sallai un calcio di rigore. Quando il pareggio sembra cosa fatta, il Wolfsburg trova il gol della vittoria (e della salvezza) con Lacroix, autore di un destro dalla distanza che s'infila sotto la traversa.

AUGSBURG-WERDER BREMA 0-3

Primo tempo a reti inviolate tra le due compagini, che si vedono neutralizzate a livello offensivo dall'ottima forma dei due portieri. Il match si sblocca in apertura di ripresa con Schmid, pronto a mettere in rete l'invito di Ducksch sugli sviluppi di un calcio piazzato. L'attaccante trentenne, dopo l'assist, sigla anche il 2-0 con un calcio di rigore vincente all'ora di gioco. Deman firma al 90’ la rete che chiude definitivamente la sfida e regala i tre punti al Werder Brema, ad un passo dalla salvezza aritmetica.