Serie A, Fiorentina-Sassuolo 5-1: i viola inguaiano Ballardini

FIORENTINA-SASSUOLO 5-1

Viola in completo controllo: segnano Sottil, due volte Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Barak. Neroverdi con l'acqua alla gola

Reduce dall'eliminazione dolorosa in Coppa Italia nella semifinale contro l'Atalanta, la Fiorentina si riscatta subito e lo fa esagerando contro un malridotto Sassuolo. Al Franchi finisce 5-1 grazie alle reti di Sottil (per lui anche due assist), la doppietta di Nico Gonzalez (anche per lui un assist nel solo secondo tempo giocato) e i gol di Martinez Quarta e Barak. Inutile il gol del momentaneo 2-1 dei neroverdi firmato da Thorstvedt. Sorride Italiano, che aggancia il Napoli a quota 50 punti con una gara da recuperare, e sprofonda sempre di più Ballardini, penultimo a cinque punti dal quart'ultimo posto di Frosinone, Empoli e Verona con sole quattro gare da giocare.

LA PARTITA

Il Franchi assiste a un autentico show della Fiorentina, che domina contro il Sassuolo e lo sconfigge 5-1 con una ripresa da sogno: il momento che cambia la sfida è l'ingresso di Nico Gonzalez, autore di una doppietta. Ballardini schiera la sua squadra con un 4-4-1-1 molto difensivo, che vede due centrali (Ruan e Viti) come terzini e Doig alto a sinistra, ma la mossa non blocca i rivali. La Fiorentina spinge sin dai primissimi minuti contro un Sassuolo in apnea e molto basso sul campo, e passa al 17': Volpato perde palla, Sottil s'invola e la mette all'angolino per l'1-0. Dominano i toscani, che colpiscono una traversa con Parisi (28') e impegnano Consigli nel finale di tempo: bravo il portiere a salvare su Barak, Italiano applaude i suoi. Nella ripresa Ballardini prova a sbilanciarsi, inserendo Bajrami e Mulattieri, ma il Sassuolo sprofonda del tutto. Martinez Quarta firma il 2-0 inserendosi e colpendo di testa contro una difesa schierata in malo modo, e l'immediata rete di Thorstvedt (57') viene cancellata dal gol di Nico Gonzalez dopo mezzo minuto.

L'argentino, entrato nella ripresa, sigla il tris di testa ed è il deus ex machina della super-ripresa dei viola. Barak cala il poker al 62' e tre minuti più tardi lo stesso Nico firma la sua personale doppietta: è 5-1 per la Fiorentina al 65', coi viola che sfiorano anche la sesta rete e mettono in scena un autentico show offensivo. Nico Gonzalez va nuovamente vicino alla rete, poi Italiano ordina ai suoi di preservare le energie per giovedì e alzare il piede. Vince la Fiorentina, che aggancia il Napoli all'ottavo posto con 50 punti: le squadre si giocheranno un posto in Conference, ma i viola hanno una gara da recuperare e possono anche guardare avanti. Il Sassuolo, che aveva sconfitto i toscani all'andata, resta penultimo con 26 punti ed ora rischia grosso: Ballardini e i suoi sono a -5 dalla salvezza con sole quattro gare da disputare, dopo una prestazione-shock.

LE PAGELLE

Nico Gonzalez 8 - Entra e fa il diavolo a quattro in venticinque minuti. Due gol che chiudono i giochi, l'assist per Barak e almeno cinque occasioni create insieme ai compagni. In una serata che era iniziata dalla panchina, dimostra quanto è fondamentale.

Sottil 7.5 - Semplicemente immarcabile il figlio d'arte, che apre le marcature e vive una serata perfetta. Incendia la corsia sinistra e fornisce anche due assist, fornendo un contributo indispensabile nel pokerissimo viola.

Martinez Quarta 7 - Serata perfetta per il centrale viola, che diventa il leader della retroguardia visto col turno di riposo per Milenkovic. Scatta su Ranieri col secondo gol in altrettante gare, chiudendo anche da capitano.

Volpato 4.5 - Ha sulla coscienza la rete dell'1-0 e continua ad essere irriconoscibile rispetto alle qualità mostrate nella Primavera della Roma. Il contesto non aiuta, ma appare sempre in difficoltà.

Ferrari 4 - Sprofonda insieme a tutta la difesa del Sassuolo, venendo costantemente preso d'infilata dagli attaccanti della Fiorentina. Non riesce mai a leggere i movimenti di Nico Gonzalez, Barak e compagni. La serata da incubo si chiude rischiando un serio infortunio.

IL TABELLINO

FIORENTINA-SASSUOLO 5-1

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 6; Kayode 6.5, Martinez Quarta 7 (25' st Comuzzo 6), Ranieri 6.5, Parisi 6.5; Arthur 6.5 (35' st Lopez sv), Duncan 6.5; Ikoné 6 (1' st Gonzalez 8), Barak 7.5, Sottil 7.5 (38' st Castrovilli sv); Kouamé 6.5 (25' st Belotti 6). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Dodò, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Beltran, Infantino, Faraoni. All. Italiano.

Sassuolo (4-4-1-1): Consigli 5.5; Ruan 4.5 (20' st Missori 5.5), Kumbulla 4.5, Ferrari 4, Viti 5.5 (1' st Mulattieri 5.5); Volpato 4.5 (1' st Bajrami 5.5), Boloca 5 (27' st Ceide 5.5), Obiang 5 (20' st Matheus Henrique 5.5), Doig 5.5; Thorstvedt 6; Pinamonti 5. A disposizione: Pegolo, Cragno, Pedersen, Erlic, Racic, Toljan, Lipani. All. Ballardini.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 17' Sottil (F), 9' st Martinez Quarta (F), 12' st Thorstvedt (S), 13' st Gonzalez (F), 17' st Barak (F), 20' st Gonzalez (F)

Ammoniti: Ruan (S), Martinez Quarta (F), Thorstvedt (S), Comuzzo (F)

LE STATISTICHE

Solo Jeremie Frimpong (13) e Álex Grimaldo (11) hanno segnato più reti di Lucas Martínez (otto) tra i difensori nei Big-5 campionati europei in corso tra tutte le competizioni.

Nicolás González ha registrato il proprio record di marcature in una singola stagione in Serie A: nove, in 25 presenze; in aggiunta, l’attaccante argentino ha realizzato questa sera la sua prima doppietta nella competizione.

Il Sassuolo è la formazione contro cui Antonín Barák ha realizzato più gol in Serie A: cinque, quattro dei quali negli ultimi tre incontri con i neroverdi in campionato.

Tra i centrocampisti nati dal 1/1/1999, solo Charles De Ketelaere (sette) e Andrea Colpani (otto) hanno realizzato più reti di Kristian Thorstvedt nella Serie A 2023/24 (sei).

Arthur ha fornito due assist in uno stesso match per la seconda volta nei Big-5 campionati europei – dopo quelli serviti il 6 ottobre 2019 (due vs Siviglia con la maglia del Barcellona).

Solo Salernitana (23) e Frosinone (20) hanno subito più reti del Sassuolo nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (19).

Il Sassuolo ha incassato cinque gol in una trasferta in Serie A per la prima volta dal 30 aprile 2022 (1-6 vs Napoli in quell’occasione).

A partire dalla scorsa stagione (dal 22/23), solo la Roma (52) ha colpito più legni rispetto alla Fiorentina tra le formazioni di Serie A tra tutte le competizioni (51).

Da inizio febbraio, solo l’inter (18 in otto match) ha realizzato più reti casalinghe rispetto alla Fiorentina in Serie A (16 ma in sei gare).

Solo il Milan (10) ha concesso più reti da fuori area rispetto al Sassuolo in questo campionato (nove).

Nessuna formazione ha rimediato più sconfitte fuori casa rispetto al Sassuolo in questo campionato: 12, come la Salernitana.

Riccardo Sottil ha realizzato due gol in 22 presenze in questo campionato – entrambi in gare casalinghe; l’attaccante italiano è ad una rete di distanza dal record di marcature stagionali in Serie A (tre, con la Fiorentina nel 2021/22).