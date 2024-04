Ligue 1: Psg, pareggio al 96' contro il Le Havre e festa rimandata

FRANCIA

I parigini si salvano da 1-3 a 3-3 nel finale e mancano l'appuntamento con il dodicesimo titolo

© Getty Images Il Psg si salva al 96' in casa contro il Le Havre con il punteggio di 3-3 e cestina l'occasione di vincere il titolo questa sera. Il match valido per la trentunesima giornata della Ligue 1 si apre con la marcatura di Operi al 19’, Barcola risponde dieci minuti dopo ma Ayew riporta avanti gli ospiti nel finale del primo tempo. Touré cala il tris al 61’, poi Ramos si scatena con un assist per Hakimi al 78' e la rete nel recupero.

I campioni di Francia faticano a creare chiare occasioni da rete nei primi minuti e passano in svantaggio al 19’, quando Operi incrocia col mancino dal limite e trova l'angolo alla sinistra di Navas. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Barcola, bravo a depositare in rete dopo l'assist di Zaire-Emery al 29’, ma il Le Havre si riporta avanti al 38’con l'esperto André Ayew, letale con un mancino chirurgico dal limite dell'area.

Ad inizio ripresa Nego si procura un calcio di rigore ed Abdoulaye Touré lo trasforma all'ora di gioco. Il Paris cerca di raggiungere almeno il pareggio e riapre il match al 78’ con la rete di Hakimi, bravo a chiudere un uno-due per vie centrali con Ramos ed anticipare Desmas. L'attaccante portoghese cestina il pareggio poco dopo, ma si riscatta al 96’, siglando il 3-3 con un colpo di testa vincente.

Questo pareggio permette al Le Havre di agganciare il Metz in zona playout, mentre il Psg deve attendere il risultato di domani del Monaco per poter festeggiare il titolo con quattro giornate d'anticipo (in caso di mancata vittoria dei biancorossi).