Milan, la Curva Sud contesta sui social: "Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare"

Alla vigilia della festa scudetto dell'Inter, l'atmosfera dall'altra parte di Milano si fa sempre più pesante e a poche ore dalla sfida alla Juventus che potrebbe blindare il secondo posto in classifica, l'ambiente Milan viene scosso da un comunicato, una vera e propria contestazione social, degli ultras della Curva Sud, che criticano la dirigenza per le dichiarazioni successive a "un finale di stagione funesto e disastroso" e chiedono investimenti sul mercato estivo "per costruire una squadra ambiziosa". I 'Banditi' lamentano i "silenzi assordanti" da parte della società e chiedono a gran voce di conoscere al più presto il nome del nuovo allenatore in modo da poter programmare la nuova stagione al meglio: "La scelta del nuovo mister ci farà già capire molto". "Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare" è il messaggio inviato dai tifosi rossoneri alla proprietà.