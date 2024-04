Juventus, i Viking con Allegri: "Resta, vogliamo te al Mondiale"

Juventus-Milan: le foto della sfida dello Stadium





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

I Viking Juve si schierano con Massimiliano Allegri: prima del match contro il Milan uno degli storici gruppi ultras bianconeri ha posato davanti allo stadio con uno striscione dedicato al tecnico livornese. "Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare!" si legge sullo striscione, postato anche su Instagram dai tifosi, che richiama l'appuntamento del Mondiale per Club 2025. Durante la partita, la curva bianconera ha anche intonato un coro per Allegri anche se gran parte dello stadio si è dissociato fischiando. La permanenza dell'allenatore sulla panchina bianconera è in dubbio, tante le voci su Thiago Motta.