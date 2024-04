Abodi: "Troppi scontri nel mondo del calcio, pronto a intervenire"

PARLA IL MINISTRO

Il Ministro dello Sport infastidito dai continui toni alti nelle istituzioni: possibile un intervento in extrema ratio

© Getty Images Andrea Abodi è pronto intervenire nel mondo del calcio. Gli ennesimi scontri, assai recenti, tra Gravina e Lotito, e tra il numero uno della Figc e Lorenzo Casini, hanno portato il Ministro dello Sport a minacciare un entrata in campo non da traghettatore. "È un lungo periodo che si registra una certa litigiosità nel mondo del calcio, cambia forme e interpreti, ma è interesse comune che si metta fine ai personalismi" l'uscita dell'ex presidente della Serie B da una convention politica in scena a Pescara.

Vedi anche Calcio Gravina contro Casini e Lotito: "Mancanza di rispetto istituzionale"

Poi la parte più dura: "Ho ragionevole fiducia nel futuro perché penso che il sistema debba funzionare, debba essere produttivo e competitivo - ha aggiunto -. C'è bisogno che assieme alle istituzioni migliori il contesto del calcio, e che si facciano nuovi stadi. Mi auguro una stagione di svolta. Non sarò un traghettatore: se le cose non dovessero mettersi sulla strada giusta non starà a guardare e certamente interverrò".