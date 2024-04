Nba: Denver ko coi Lakers, vincono Okc e Boston  

NBA

Nuggets battuti a Los Angeles, la serie è sul 3-1. I Thunder superano ancora i Pelicans (3-0), i Celtics passano a Miami (2-1)

© Getty Images Nei playoff Nba, tutte le serie sono ancora aperte: i Los Angeles Lakers, infatti, battono 119-108 Denver e trovano il primo successo, mettendo a segno il punto del 3-1. Vola sul 3-0 invece Okc che travolge 106-85 i Pelicans, mentre Boston si riprende il fattore campo dominando 104-84 a Miami e riportandosi in vantaggio (2-1). Infine, Orlando pareggia sul 2-2 grazie alla seconda vittoria interna con Cleveland: finisce 112-89.

LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 119-108

Dopo undici sconfitte consecutive, i Lakers riescono a battere Denver ed evitano un altro ko per 4-0, come nelle scorse finali di Conference a Ovest: a Los Angeles finisce 119-108 per i gialloviola, che prolungano la serie ora sul 3-1. Stavolta, alla crypto.com Arena le cose si mettono subito bene per i padroni di casa, che all'intervallo lungo sono già sul +13 (61-48): niente rimonta per i campioni in carica, che perdono nonostante la tripla doppia di Nikola Jokic (33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist). A suonare la carica è un super Anthony Davis da 25 punti e 23 rimbalzi, con LeBron James che ne realizza 30 e Reaves e Russell che chiudono a quota 21: dei 119 punti dei Lakers, 97 arrivano da questi quattro giocatori. Tra le fila dei Nuggets, invece, ci sono da segnalare anche i 27 con 11 rimbalzi di Porter Jr e i 22 di Murray, ma stavolta Denver deve capitolare. La serie torna in Colorado, con i campioni in carica che possono chiudere sul 4-1. Resta comunque ai limiti dell'impossibile, invece, l'impresa dei Lakers: nessuno, nella storia dei playoff, ha mai vinto una serie rimontando da uno svantaggio di 3-0.

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 84-104

Pronta risposta di Boston, che risponde al ko del TD Garden in gara-2 battendo gli Heat a Miami e riprendendosi il fattore campo: ora la serie è sul 2-1 per i Celtics. La prima in classifica della Eastern Conference dopo la Regular Season mette subito le cose in chiaro e all'intervallo lungo è già clamorosamente sul 63-48, un +25 che diventa +20 solo grazie al 23-17 del quarto periodo in favore dei padroni di casa, che rendono soltanto meno amaro il ko che indirizza nuovamente la serie dalla parte di Boston. A trascinare i Celtics sono Jayson Tatum e Jalen Brown, entrambi a referto con 22 punti ma con il primo che chiude in doppia doppia grazie a 11 rimbalzi. Bene anche Porzingis (18) e White (16), mentre tra le fila di Miami, ancora senza Butler, non bastano i 20 di Adebayo, i 15 di Jovic e Herro e i 12 di Jaquez Jr. In gara-4, ancora in Florida, Boston andrà a caccia del 3-1 per tornare al TD Garden con il primo di tre match point, mentre gli Heat cercheranno di pareggiare la serie prolungandola almeno a gara-6.

NEW ORLEANS PELICANS-OKLAHOMA CITY THUDER 85-106

Okc vince anche gara-3 in casa dei Pelicans e si porta sul 3-0, mettendo New Orleans spalle al muro. Non c'è storia: i Thunder indirizzano la sfida già nel primo tempo, che termina 60-46, e controllano nella ripresa, aumentando comunque il vantaggio che alla fine è di 21 punti. Decisivo Shai Gilgeous-Alexander: il canadese mette a referto 24 punti, 8 assist e 5 rimbalzi, mentre sono 21 per Giddey e per Jalen Williams. Solo 6, invece, per Holmgren che aiuta comunque sotto canestro (8 rimbalzi). Tra le fila dei Pelicans, ad una partita dal termine della loro stagione, Ingram ne realizza 19, mentre sono 16 per McCollum e 15 per Jones. Numeri che non bastano: New Orleans è obbligata a vincere per prolungare la serie e andare in Oklahoma sotto "soltanto" per 3-1, mentre i Thunder giocheranno per chiudere senza sconfitte e aspettare i Los Angeles Clippers o i Dallas Mavericks.

ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 112-89

Orlando pareggia la serie: dopo le prime quattro partite, è 2-2 tra i Magic e Cleveland, battuti 112-89. Come in gara-3, non c'è storia, ma stavolta serve una super rimonta a Banchero e compagni per vincere. All'intervallo lungo, infatti, è +9 (60-51) in favore dei Cavs, ma il clamoroso 37-10 del terzo quarto e il 24-19 dell'ultimo permettono ad Orlando di trovare una vittoria importantissima, che prolunga la serie ad almeno gara-6 che si svolgerà in Florida. Se in gara-3 l'eroe è Banchero, che stavolta mette a referto solo 9 punti con 4/14 dal campo, a trascinare i Magic è Franz Wagner, che realizza una doppia doppia da 34 punti e 13 rimbalzi. Alla franchigia dell'Ohio, invece, non bastano i 21 di Allen, i 18 di Mitchell e i 14 di Mobley e Garland. Ora si torna a Cleveland: chi vince si procura il primo match point per volare alle semifinali di Conference a Est.