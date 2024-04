Del Buono super nei 1500 metri dell’Arena di Milano

Grandissima prestazione di Marta Zenoni in pista all'aperto dopo quasi due anni

Nel meeting internazionale Eset WMD-Night, disputato all’Arena di Milano in condizioni meteo non ideali specialmente verso la fine dell’evento con leggera pioggia e grande umidità, ottima prestazione di Federica Del Buono nella disciplina più attesa dei 1500 femminili dove, la 29enne mezzofondista veneta che sembrava più orientata verso distanze più lunghe, ha dato una grande dimostrazione di efficienza facendo una gara di testa poi vinta in 4’05″21, dopo aver resistito all’attacco finale della francese Berenice Cleyet Merle seconda in 4’05″38.

Ancor più straordinaria, però, la prestazione di Marta Zenoni alla sua prima gara all’aperto in pista dopo il rientro in inverno, seguito ad oltre un anno di stop totale per l’operazione del febbraio 2023 ai due tendini di Achille, con la 25enne bergamasca che è rimasta più prudente insieme a Nadia Battocletti sino alla campana dell’ultimo giro, e poi fatto una grande rimonta che l’ha portata a polverizzare il suo precedente personale di 4’07″29 del 2022, chiudendo terza in 4’05″71 che rappresenta un ottimo crono in considerazione delle condizioni atmosferiche citate, mentre Battocletti è stata quarta in 4’08″51.