Napoli, contro-sorpasso di Conte per la panchina: AdL lo ha convinto

NODO PANCHINA

Il tecnico salentino avrebbe sciolto le riserve: pronto un triennale da 6,5 milioni. Pochi acquisti ma mirati

© Getty Images Dopo settimane di tentennamenti, Antonio Conte avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe deciso a tornare in pista accettando la corte del Napoli. Come rivelato da Rai Sport e da La Repubblica, il tecnico salentino avrebbe detto sì ad Aurelio De Laurentiis che lo corteggia da mesi, da quando è stato esonerato Rudi Garcia. Le parti avrebbero raggiunto sia l'accordo economico (contratto triennale da 6,5 milioni a stagione) e intesa sul mercato, con la conferma di tutti i big (Osimhen a parte), pochi acquisti ma mirati. Inoltre Conte avrebbe ottenuto dal patron azzurro la garanzia che verranno evitate intromissioni nel suo lavoro. A questo punto perdono quota le candidature di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Mai come in questi casi il condizionale è d'obbligo, ma non c'è dubbio che Conte sia da tempo il preferito di De Laurentiis. Dopo questa fallimentare stagione, il numero 1 del Napoli non può più permettersi errori e l'allenatore salentino è il profilo più giusto per ridare entusiasmo ai tifosi e allo stesso tempo una sterzata a una squadra che ha qualità e ha solo bisogno di ritrovare un po' di fiducia in se stessa.

Conte avrebbe chiesto la conferma dei giocatori più importanti, salvo i partenti ormai conclamati, come Zielinski, e quasi sicuramente Osimhen. Niente rivoluzioni e diaspore, quindi, ma innesti mirati. La rosa è considerata competitiva e andrebbe solo rilanciata mentalmente. Sebbene si vociferi di un annuncio importante che il patron vorrebbe fare tra il 2 e il 4 maggio, quando uscirà nei cinema il film dello scudetto, il tutto sarebbe rimandato a fine stagione per rispetto del lavoro di Calzona. Pur tra mille difficoltà, infatti, c'è ancora un'Europa da inseguire: difficile conquistare il palcoscenico della Champions, ma Europa e Conference League sono ancora alla portata.

