Roma, De Rossi: "Pari non da buttare, ma prestazione sottotono"

DAGLI SPOGLIATOI

Il tecnico giallorosso in vista del Bayer: "Lukaku e Smalling possono recuperare". Calzona: "Felice della prestazione, abbiamo sbagliato solo sue due episodi"

Napoli-Roma, le immagini dal Maradona































































Daniele De Rossi non nasconde un po' di amarezza per la prestazione della sua Roma. "Abbiamo pareggiato e non è da buttare a Napoli, ma non è la partita che volevamo. Loro sono una squadra tanto forte, li becchiamo in un momento in cui possiamo avere meno lucidità ma dobbiamo essere più puliti col pallone - ha spiegato a fine match -. Ci sta che siano pericolosi loro, noi abbiamo perso palla troppo spesso. Il Napoli ha fatto una buona partita, noi dobbiamo fare meglio e ritrovare le forze perché giovedì abbiamo un'altra partita importante".

Notizie positive il rientro in campo di Ndicka e il ritorno al gol di Abraham. “Al di là dell’assist, ha marcato Osimhen tutta la partita. Ci servono tutti, sono contento per il gol di Tammy che torna dopo un periodo duro - ha spiegato De Rossi a Sky Sport -. Abbiamo recuperato due giocatori dopo un infortunio. Ci servono tutti, speriamo di recuperare anche Lukaku e Smalling per giovedì, abbiamo bisogno di tutti veramente”.

C'è grande speranza nel recupero di Lukaku e Smalling in vista del Leverkusen. "Pensiamo che possano recuperare, poi faranno degli allenamenti più pesanti e valuteremo le loro condizioni per capire se i loro problemi siano alle spalle".

La squadra è sembrata un po' stanca. "Non lo so, questa è una rosa costruita con non troppi palleggiatori a centrocampo. Quando non c’è Paredes si sente, ma dobbiamo fare meglio perché non ci può essere sempre. Abbiamo fatto tante partite e ne mancano tante ancora. Se pensiamo alla stanchezza faremo fatica da qui alla fine".

Vedi anche Serie A Serie A: Napoli-Roma 2-2, Abraham riacciuffa gli azzurri all'89' CALZONA: "FELICE DELLA PRESTAZIONE"

Francesco Calzona, ai microfoni di Sky Sport, applaude la prova dei suoi. Sul perché è finita 2-2. "Bella domanda. Perché abbiamo peccato su due episodi. Sapevamo della forza della Roma sulle palle ferme - le parole dell'allenatore del Napoli -. Ho fatto un cambio prima dell'angolo per questo motivo, non è bastato. Abbiamo preso 2 gol su calcio piazzato, non so che dire: posso dire solo che sono felice per la prestazione d'orgoglio e di qualità dei ragazzi. La stagione è quella che è. I ragazzi sentono addosso il peso della situazione non eccelsa, ma io ho il dovere di farli allenare bene e di provare a farli giocare a calcio. Se ci sono le prestazioni, i risultati arrivano. Abbiamo concesso poco a una squadra che con De Rossi segna 2 gol di media a partita. Abbiamo messo dentro tutto e così di partite ne perdi poche".