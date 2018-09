Vallelunga, Ghirelli domina e vince Gara1

16/09/2018

E' stata una gara ricca di adrenalina ed emozioni quella andata in scena sul tracciato del circuito romano per la terza tappa del primo campionato italiano monomarca targato Mercedes. Ghirelli protagonista nei 16 minuti della corsa fin dalla partenza che lo ha visto scattare dalla pole position per poi dominare l'intera la gara, riuscendo a conquistare da subito un buon margine e spingendo fino alla fine per difendersi dall'inseguitore Fulvio Ferri. Ferri a sua volta ha saldamente mantenuto la seconda posizione, provando in tutti i modi ad accorciare il gap dal leader di gara contro il quale però, alla fine, non c'è stata storia. Per conquistare l'ultimo gradino del podio è stato un duello intenso quello tra Piergiorgio Capra e Marco Panzavuota (team LPD), che si sono sfidati fino alla bandiera a scacchi, quando il marchigiano è stato rallentato da un calo della batteria perdendo tre posizioni e chiudendo così al sesto posto finale.



Ai piedi del podio è arrivato “Marchettino”, alla guida della smart EQ fortwo e-cup di Sport Mediaset: quarto in griglia e quarto al traguardo, il pilota della SportMediaset social car è stato autore di una gara emozionante con sorpassi entusiasmanti e ha preceduto sul traguardo Lorenzo Longo (team Sind), il quale porta a casa una positiva top 5 su una pista a lui fino ad oggi sconosciuta.



Con il settimo tempo ha tagliato il traguardo un buon Fulvio Marengo (team Roma Gas e Power), seguito da Alberto Lembo (team Lembo) vincitore della classe Over: è stato lui, infatti, il primo pilota degli over 50 a tagliare il traguardo. Alle sue spalle hanno chiuso Alberto Vassallo (team Concessionaria Mercedes-Benz Gino) e Mauro Garbarino (team Concessionaria Mercedes-Benz Autocentauro) che alla guida delle citycar 100% elettriche di casa Mercedes, hanno chiuso a oltre 20 secondi di ritardo dal primo.



Undicesima la vincitrice della classe Lady Silvia Sellani (team Mercedes-Benz Roma) davanti all’outsider Giuseppe La Marra (team Mercedes-Benz Italia Truck), che ha maturato un'esperienza utile in vista di Gara2. La giovane e determinata Silvia Simoni del team Merfina ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione, vincendo così la classe Junior. A completare la classifica Franco Gallina (team Funk), Gianalberto Coldani (team Merfina) e Vittoria Di Luzio (team Pirelli).