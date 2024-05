De Zerbi sul futuro: "Vorrei restare al Brighton, amo la città e i tifosi"

© Getty Images

Il suo nome è stato accostato al Milan e al Bayern Monaco. Ma Roberto De Zerbi ha le idee chiare riguardo al suo futuro: "Mi piacerebbe rimanere al Brighton. La scorsa stagione abbiamo raggiunto l’Europa League. Le aspettative sono diverse, ma mi piacerebbe restare qui. Amo questa città e i suoi tifosi - ha detto in un'intervista a Sky Sports in Inghilterra - Se sono contento qui non c’è nessuna squadra che può portarmi da un’altra parte. Ho un grande rapporto con i miei giocatori, vorrei continuare a lavorare insieme".