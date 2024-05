Fenerbahce, tifosi in campo e lancio di oggetti: paura per i giocatori del Monaco

CAOS EUROLEGA

La sconfitta al termine di gara 4 dei playoff scatena i sostenitori dei turchi che invadono il campo e tentano di colpire i giocatori avversari. Coach Jasikevicius: "Chiediamo scusa, questo non è il Fener"

© Da video Una battaglia, come quasi tutte le partite di questi fantastici playoff di Eurolega. Tra Fenerbahce e Monaco tutto viene deciso nel finale, con il successo per 65-62 a favore dei monegaschi che porta la serie sul 2-2 e quindi a gara 5. Ma dopo la sirena all'Ulker Sports Arena succede il finimondo.

Un paio di giocatori del Monaco (Diallo e Blossongame) esultano con un pò troppa veemenza in faccia ai tifosi turchi che, senza grande opposizione, invadono il campo entrando a contatto con i giocatori avversari. Si scatena un maxi parapiglia, in cui si nota il coach dei francesi Sasa Obradovic sbracciarsi nei confronti dei suoi giocatori, cercando di allontanarli dai tifosi del Fenerbahce sotto lo sguardo incredulo dei giocatori di casa che osservano paralizzati. Tra i più nervosi c'è Mike James, dall'altra parte del campo, tenuto a fatica dai compagni mentre iniziano a piovere oggetti dagli spalti.

Con molta fatica i giocatori del Monaco riescono a raggiungere il tunnel che porta negli spogliatoi. Mentre dalle tribune arriva in campo un pò di tutto, la squadra di Montecarlo riesce finalmente a mettersi al riparo in un'atmosfera di grandissima tensione.

A fine partita ha parlato Saras Jasikevicius, coach della squadra turca: "Chiediamo scusa al Monaco e a Eurolega per quanto è successo dopo la gara. Questo non è il Fener, questo non siamo noi".