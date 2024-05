Scialpinismo in lutto: addio a Denis Trento

© Facebook

Pluricampione di scialpinismo nella seconda metà degli anni Dieci di questo secolo e Guida Alpina di grande valore, Denis Trento ha perso la vita sulla Teata del Paramont, cima da 3301 metri nel territorio di La Salle (comune nel quale risiedeve pochi chilometri a sud di Courmayeur), sulla cresta spartiacque tra la Valgrisenche e il Vallone di La Thuile. Per lo sport italiano e in particolare per lo scialpinismo valdostano si tratta della seconda grave perdita in poco più di sei mesi: alla fine dello scorso mese di ottobre Jean Pellissier era scomparso in tragiche circostanze nella sua casa di Saint Vincent. Denis era originario di Aosta e avrebbe compiuto quarantadue anni tra poco meno di un mese: il prossimo due giugno. Lascia la moglie e tre figli. Il suo corpo senza vita è stato individuato nel primo pomeriggio di venerdì 3 maggio nell'area di distacco di una valanga (non era sepolto, la dinamica dell'incidente è tutta da chiarire) e recuperato dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. A dare l’allarme intorno all'ora di pranzo erano stati i suoi familiari che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Secondo quanto ricostruito, Trento era partito di buon mattino, con l’idea di salire in vetta e ridiscendere in sci fuoripista il versante nord del Paramont.