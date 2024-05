L'Italia prepara la Nations League: Velasco ne chiama 17 per i test-match

© Getty Images

In casa Italia prosegue l'avvicinamento alla Volleyball Nations League. In vista dell'atteso torneo internazionale che mette in palio la qualificazione olimpica, le azzurre di Julio Velasco disputeranno due test-match contro la Svezia: mercoledì 8 maggio a Novara (ore 19) e giovedì 9 maggio a Piacenza (ore 19). Per l'occasione il ct ha chiamato 17 atlete che si raduneranno lunedì a Milano: rispetto alle precedenti convocazioni, si aggiungono al gruppo le giocatrici della Savino Del Bene Scandicci Ekaterina Antropova e Linda Nwakalor. Le azzurre concluderanno il collegiale dopo la seconda sfida contro le svedesi in programma in Emilia-Romagna.