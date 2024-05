Lazio, Tudor: "Troppi sotto tono, ma non era facile. Voltiamo pagina"

qui lazio

Il tecnico dei biancocelesti porta a casa il punto di Monza e sottolinea: "Da qui alla fine tutti sono importanti"

La Lazio pareggia 2-2 a Monza e Igor Tudor è amareggiato per il risultato, un pari subito nel recupero che allontana i biancocelesti dalla zona Champions League. Con la vittoria in tasca fino al 90', il croato è chiaro nell'analisi: "Non è stata una delle nostre partite migliori, ma prendiamo questo punto contro una squadra di qualità. Potevamo fare di più in attacco e difesa, ma purtroppo non siamo riusciti. Prendiamo il pareggio e giriamo la pagina per le partite che sono rimaste".

"Zaccagni? Aveva preso un'ammonizione e mezza, era giusto toglierlo perché poteva prendere il rosso. Poi abbiamo fatto una partita senza stare né avanti né dietro. Abbiamo subito troppo e in avanti potevamo fare meglio" le parole di Tudor.

Parlando del match ha poi aggiunto: "Loro hanno fatto meglio di noi, troppi giocatori sotto tono tra i miei. C'è da vedere e rivedere la gara per analizzarla con calma e prepararsi al meglio per le prossime. Vincere qui non è facile, noi non eravamo al meglio. Champions? Tutti i punti sono importanti da qui alla fine". Vedi anche Serie A Serie A, Monza-Lazio 2-2: Immobile e Vecino illudono, Djuric regala il pari

Poi si è concentrato sui singoli, parlando anche delle reazioni nelle sostituzioni di Zaccagni e Luis Alberto: "Fa parte del calcio, non sarà la prima né l'ultima volta. Si va avanti. Sono contento per Immobile, oggi ci teneva e ha fatto un gol importante. Ha bisogno di ritrovare la condizioni e speriamo di averlo al meglio per le prossime gare".